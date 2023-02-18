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從車隊到大賽！TUDOR宣佈成環義自行車大賽官方時計
雖然不若賽車與摩托車的高速，但高度倚賴體能的自行車，在競速賽事中更能展現出團隊的合作精神，以及不屈不撓的鬥志。瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）宣佈，將成為環義自行車賽（Giro d’Italia）的官方時計，除鞏固品牌在職業自行車領域的影響力，更再度強化雙方進取、重視團隊精神的共同價值觀。
第106屆、2023年的環義自行車賽賽事，將在5月6日至28日於羅馬舉行。車手們將全力爭取義大利文稱之Maglia Rosa的「粉紅車衣」，而這正是賽事總冠軍的殊榮象徵。車衣之所以為粉紅色，起於1909年時第一屆環義賽是由米蘭體育報（La Gazetta dello Sport）所舉辦，也因為米蘭體育報的頁面為粉紅色，所以車衣顏色自此定調、沿襲至今。
事實上，自2023年阿拉伯聯合大公國UAE女子巡迴賽起，所有由RCS Sport負責的自行車賽事，都將由帝舵表擔任大會指定計時，例如UCI世界巡迴賽中的米蘭–聖雷莫古典賽（將在2023年3月18日舉行）、環倫巴底賽古典（將在2023年10月7日舉行）。於此同時，TUDOR本身也在2022年成立了同名自行車隊：由瑞士自行車名將法比安坎塞拉拉（Fabian Cancellara）督軍，除了將出賽2023年的UCI專業車隊大賽，也將持續發展洲際車隊（UCI Continental）的培訓隊伍。
年輕的好處，就是無所畏懼、無可限量，一如TUDOR近年積極投入職業自行車領域，在速度、優美風景、激烈競爭下，將會誕生何等激勵人心的精采賽事？且讓人拭目以待。
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