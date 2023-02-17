全明星脫口秀「會演是英雄」大咖同台飆戲 巡演開跑

去年一票難求的全明星脫口秀「會演是英雄」應觀眾敲碗今年再加碼，今晚在台北首演，也是首次登上國家戲劇院，有興趣的觀眾把握最後購票機會。

由資深喜劇鬼才唐從聖自編自導自演，邀金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅鄭茵聲共同主演，以「戲如人生」為主軸，從「表演」的角度體現出人生的各種生活狀況劇。去年口碑爆棚，演出內容隨巡迴場次調整，結合地方元素之外，還開放觀眾現場投票，票選出最想看的劇本，讓演員現場即興發揮，是本劇最有趣的橋段之一。

下半場的情境互動喜劇，邀請觀眾擔任「第五位演員」，而今晚的第五位嘉賓正是與鄭茵聲同為百萬網紅「這群人」的董仔，兩人為多年創作夥伴，今晚與三位綜藝大咖同台出演隨機劇本「西遊記」，董仔應觀眾票選出演「豬八戒」一角，讓現場驚喜連連、笑聲不斷，是整場演出最精彩的橋段。台北場至本週日尚有三場，接下來將前往台中、高雄，歡迎把握機會購票。