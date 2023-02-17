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斥資1.4億元打造金牌故鄉 烏日啤酒廠變身觀光工廠

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，未來遊客可以參觀啤酒製程，圖為糖化工廠。記者趙容萱／攝影
烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，未來遊客可以參觀啤酒製程，圖為糖化工廠。記者趙容萱／攝影

台酒公司拚疫後觀光，斥資1.4億元打造「金牌台灣啤酒故鄉」台中烏日啤酒廠成為觀光工廠全新完工，台酒公司總經理林士傑說，烏日啤酒廠已全新完工，目前籌畫開幕作業，預計今年上半年開幕。

林士傑說明，台酒在全台有11家酒廠，啟動「觀光酒廠風華再現」計畫，首座完工為埔里酒廠目前在試營運，第二座烏日啤酒廠全新完工，第三座善化啤酒廠規劃中，嘉義酒廠評估中。

林士傑指出，其中烏日啤酒廠因鄰近高鐵台中站、三鐵共構的交通優勢，結合該廠為台酒重要生產、研發基地的優勢，光研發人員多達17人，提供遊客體驗在地「金牌台灣啤酒故鄉」啤酒釀造文化，預計觀光人潮倍增，一年可提升到10萬人。

烏日啤酒廠前身為烏日糖廠，1968年設廠，為台酒第二座酒廠，占地約3.3萬坪，2003年推出團隊研發成果金牌台灣啤酒熱銷，因此有金牌台灣啤酒故鄉之稱，2011年結合在地水果研發的水果啤酒暴紅，廠內也因品項齊全，為外銷工廠。

台酒說明，烏日啤酒廠原有糖化、發酵、包裝工廠等廠房，不對外開放，年生產啤酒1100萬打0.6 公升的瓶裝啤酒，產量占全台的1/4，為全台第3大酒廠。未來觀光工廠開幕後，遊客不但可以參觀啤酒全製程，品嚐未發酵的麥汁、剛釀好的青啤酒，還可DIY親釀、品評，以及購買當天生產的啤酒，體驗金牌台灣啤酒的魅力。

觀光工廠內還有小型釀酒工廠，採用德國進口紅銅製的二座糖化過濾兩用鍋及八個不鏽鋼發酵與貯酒桶，過去為金牌台灣啤酒研發團隊試釀不同口味啤酒使用，也將開放遊客DIY親釀，體驗台灣啤酒頂尖的製酒技術。現釀啤酒體驗課程共七小時，經30天的熟成、包裝後，宅配到府。

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烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，未來遊客可以參觀啤酒製程。記者趙容萱／攝影
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烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，未來遊客可以參觀啤酒製程，圖為糖化工廠。記者趙容萱／攝影
烏日啤酒廠觀光工廠全新完工，未來遊客可以參觀啤酒製程，圖為糖化工廠。記者趙容萱／攝影

金牌 觀光工廠 團隊

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