瑪莉珍鞋再掀復古潮？Bottega Veneta春夏鞋履秀懷舊

Bottega Veneta推出多款23春夏新鞋，將品牌原本熟稔的包款工藝展現在鞋履系列，帶來Lug金色扣環瑪莉珍鞋、Monsieur格紋皮鞋、Swell黑色厚底皮鞋，並已搶先為美國模特兒Hailey Bieber多次穿搭造型。

Hailey Bieber先前曾穿戴過Monsieur綠色平底鞋與黑色的Swell厚底鞋亮相，一次以寬鬆的飛行員夾克搭配直筒牛仔褲，另一次則以寬大西裝搭配厚底鞋與白襪，展現出恣意的自信帥氣。23春夏新款的Bottega Veneta鞋履系列，其中Lug瑪莉珍鞋保有可愛的鞋型輪廓，但裝飾上宛如雲朵、混圓的金色扣環，俏皮甜美；另外Monsieur平底鞋則帶來格紋、漆亮皮的黑、白、橄欖綠、酒紅等多種顏色，滿足衣櫃不同色彩、風格的全方位搭配可能。