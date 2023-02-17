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瑪莉珍鞋再掀復古潮？Bottega Veneta春夏鞋履秀懷舊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Hailey Bieber先前曾先後以Monsieur綠色平底鞋、黑色Swell厚底鞋造型，展現出恣意的自信帥氣。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）
Hailey Bieber先前曾先後以Monsieur綠色平底鞋、黑色Swell厚底鞋造型，展現出恣意的自信帥氣。圖／Bottega Veneta提供（合成圖）

Bottega Veneta推出多款23春夏新鞋，將品牌原本熟稔的包款工藝展現在鞋履系列，帶來Lug金色扣環瑪莉珍鞋、Monsieur格紋皮鞋、Swell黑色厚底皮鞋，並已搶先為美國模特兒Hailey Bieber多次穿搭造型。

Hailey Bieber先前曾穿戴過Monsieur綠色平底鞋與黑色的Swell厚底鞋亮相，一次以寬鬆的飛行員夾克搭配直筒牛仔褲，另一次則以寬大西裝搭配厚底鞋與白襪，展現出恣意的自信帥氣。23春夏新款的Bottega Veneta鞋履系列，其中Lug瑪莉珍鞋保有可愛的鞋型輪廓，但裝飾上宛如雲朵、混圓的金色扣環，俏皮甜美；另外Monsieur平底鞋則帶來格紋、漆亮皮的黑、白、橄欖綠、酒紅等多種顏色，滿足衣櫃不同色彩、風格的全方位搭配可能。

而除了Bottega Veneta的新款瑪莉珍鞋、厚底皮鞋，GUCCI也有類似、但不同的設計，像是一雙黑色雙G低跟鞋，正面飾有T字帶細節並以黑色皮革打造，並在細節處巧妙點綴了GG Logo，訂價29,700元；另外像是Prada則有一雙Spazzolato皮革瑪莉珍鞋，厚實的「香蕉跟」提升了行走的穩定度，同時略微翹起的前緣則頗有叛逆、自信姿態，共有黑色、白色兩種款式，皆為45,500元。

黑色雙G低跟鞋，29,700元。圖／GUCCI提供
黑色雙G低跟鞋，29,700元。圖／GUCCI提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋白色款，45,500元。圖／PRADA提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋白色款，45,500元。圖／PRADA提供
PRADA 23春夏大秀上，模特兒變身穿騎士皮夾克搭配瑪莉珍鞋，展現出搖滾與甜美的混搭風格。圖／PRADA提供
PRADA 23春夏大秀上，模特兒變身穿騎士皮夾克搭配瑪莉珍鞋，展現出搖滾與甜美的混搭風格。圖／PRADA提供
Lug金色扣環瑪莉珍鞋，43,500元。圖／Bottega Veneta提供
Lug金色扣環瑪莉珍鞋，43,500元。圖／Bottega Veneta提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋黑色款，45,500元。圖／PRADA提供
Spazzolato皮革瑪莉珍鞋黑色款，45,500元。圖／PRADA提供

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