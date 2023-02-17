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Saint Laurent右岸形象店發表春季形象 秀實驗朦朧美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Vanessa Beecroft則透過14張平面視覺，展現其對女性身軀的描繪與觀察，更將衣物與身體、侷限與自由、個人與群體間的張力，巧妙捕捉。圖／Saint Laurent提供（合成圖）
Vanessa Beecroft則透過14張平面視覺，展現其對女性身軀的描繪與觀察，更將衣物與身體、侷限與自由、個人與群體間的張力，巧妙捕捉。圖／Saint Laurent提供（合成圖）

隨著春日的來到，巴黎洛杉磯又有新鮮事。時尚品牌Saint Laurent宣布邀請藝術家Vanessa Beecroft二度合作，由後者掌鏡、為品牌拍攝了春季的形象視覺與短片，並在巴黎與洛杉磯的Rive Droite形象概念店舉辦了獨家展覽。

Saint Laurent與Vanessa Beecroft兩造曾經在2018年的邁阿密Art Basel展覽首次攜手Self 02專案，而本次Vanessa Beecroft則透過14張平面視覺，再度展現了其攝影的獨特風格：除了有對女性身軀的描繪與觀察，更將衣物與身體、侷限與自由、個人與群體間的張力，巧妙捕捉。

而展出的巴黎與洛杉磯的Rive Droite形象概念店，則是品牌設計總監為向品牌創辦人、聖羅蘭先生所創立聖羅蘭左岸系列（Saint Laurent Rive Gauche）致敬，因此名為「右岸（Rive Droite」，此概念店型將帶來獨家限量商品、出版品、骨董，並強調結合藝術、音樂、展覽與文化活動，以多元思維展現品牌的歷史與未來。同時Rive Droite形象概念店還將發行一本紀念別冊，以紀錄與藝術家最新的合作。

略微模糊、帶有Lomo質感的影像，在模糊與真實之間，帶出無窮想像。圖／Saint Laurent提供
略微模糊、帶有Lomo質感的影像，在模糊與真實之間，帶出無窮想像。圖／Saint Laurent提供
Rive Droite形象概念店還將發行一本紀念別冊，以紀錄與藝術家最新的合作。圖／Saint Laurent提供
Rive Droite形象概念店還將發行一本紀念別冊，以紀錄與藝術家最新的合作。圖／Saint Laurent提供

品牌 洛杉磯 巴黎

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