Saint Laurent右岸形象店發表春季形象 秀實驗朦朧美

隨著春日的來到，巴黎與洛杉磯又有新鮮事。時尚品牌Saint Laurent宣布邀請藝術家Vanessa Beecroft二度合作，由後者掌鏡、為品牌拍攝了春季的形象視覺與短片，並在巴黎與洛杉磯的Rive Droite形象概念店舉辦了獨家展覽。

Saint Laurent與Vanessa Beecroft兩造曾經在2018年的邁阿密Art Basel展覽首次攜手Self 02專案，而本次Vanessa Beecroft則透過14張平面視覺，再度展現了其攝影的獨特風格：除了有對女性身軀的描繪與觀察，更將衣物與身體、侷限與自由、個人與群體間的張力，巧妙捕捉。