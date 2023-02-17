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潮牌NEIGHBORHOOD®插旗信義區 創辦人瀧澤伸介來台會男神許光漢

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
NEIGHBORHOOD®創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生（左）與許光漢（右）現身台北店。記者王聰賢／攝影
NEIGHBORHOOD®創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生（左）與許光漢（右）現身台北店。記者王聰賢／攝影

繼香港、北京、上海、首爾之後，日本殿堂級潮牌NEIGHBORHOOD®選擇落腳台北信義區，進駐遠東百貨A13，打造品牌海外第五家據點。為此，品牌創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生也親自來台主持開幕，而身為NEIGHBORHOOD®愛用者的男星許光漢亦身穿最新一季服飾，到場支持。

人氣男星許光漢透露，本來就知道這個品牌，而且先前到東京時還會特別去逛，「我覺得NEIGHBORHOOD®對我來說，就是一個很酷有質感的品牌」。而這一次在台北開設專賣店，逛完之後，許光漢更表示「有到了東京店的感覺」。NEIGHBORHOOD®於1994年在東京原宿創立，在明年將迎來品牌三十歲生日，因此自去年開始，陸續在亞洲其他城市拓展新據點。嶄新的遠東百貨A13台北店則是NEIGHBORHOOD®的海外第五家門市，延續一貫以灰色調與不同質感的原材來裝潢，藉以凸顯極簡購物空間。除了引進完整春夏商品系列以外，還呈現台北開業限定紀念系列單品，未來更會不定期的提供限定聯名商品。

許光漢表示「我覺得NEIGHBORHOOD®對我來說，就是一個很酷有質感的品牌」。記者王聰賢／攝影
許光漢表示「我覺得NEIGHBORHOOD®對我來說，就是一個很酷有質感的品牌」。記者王聰賢／攝影

負責NEIGHBORHOOD®台灣首店開幕的IINVINCIBLE則提到，品牌創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生亦看重台北店的開幕，所以即使行程忙碌也親自來台主持。而且開業限定紀念系列單品，也是瀧澤伸介親自構思，不同於其他品牌會刻意提到TAIPEI字樣，而是維持低調的美式文化作風，僅用了電話國碼8862和「NHTPE」來象徵。據了解，NEIGHBORHOOD®台北店預計2月18日才正式開幕，但已有消費者開始在店外排隊，準備搶買限定紀念系列單品。

NEIGHBORHOOD®創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生也親自來台主持開幕。記者王聰賢／攝影
NEIGHBORHOOD®創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生也親自來台主持開幕。記者王聰賢／攝影

NEIGHBORHOOD®愛用者的許光漢亦身穿最新一季服飾，到場支持。記者王聰賢／攝影
NEIGHBORHOOD®愛用者的許光漢亦身穿最新一季服飾，到場支持。記者王聰賢／攝影

引進完整春夏商品系列以外，還呈現台北開業限定紀念系列單品，未來更會不定期的提供限定聯名商品。圖／IINVINCIBLE提供
引進完整春夏商品系列以外，還呈現台北開業限定紀念系列單品，未來更會不定期的提供限定聯名商品。圖／IINVINCIBLE提供

嶄新的台北店是NEIGHBORHOOD®的海外第五家門市，延續一貫以灰色調與不同質感的原材來裝潢，藉以凸顯極簡購物空間。圖／IINVINCIBLE提供
嶄新的台北店是NEIGHBORHOOD®的海外第五家門市，延續一貫以灰色調與不同質感的原材來裝潢，藉以凸顯極簡購物空間。圖／IINVINCIBLE提供

NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供
NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供

NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供
NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供

NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供
NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列連帽上衣。圖／IINVINCIBLE提供

NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列T恤。圖／IINVINCIBLE提供
NEIGHBORHOOD®台北開業限定紀念系列T恤。圖／IINVINCIBLE提供

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