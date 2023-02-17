「愛愛」太激烈到黃體囊腫破裂 妙齡女出血3000CC

高雄曾有一名25歲女子肚子腫脹痛到心悸險休克，掛急診照超音波檢查出腹腔積血3000CC，深入了解原來是和男友愛愛太激烈，撞破黃體囊腫出血！醫師指每逢情人節等特殊節日，這類案例就增加，一整年約20多例。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部教授龍震宇表示，每年情人節過後，常有黃體囊腫破裂患者報到，9成5以上都是性行為造成，其餘是跌倒、車禍等外力撞擊導致，黃體囊腫破裂除性行為過於激烈，與女性的體質有關，患者以2、30歲女性居多。

龍震宇曾收治一名25歲女子，到院時直喊肚子痛，整個肚子鼓脹異常，腹腔都是有超過3000CC的積血，進一步詢問患者發生什麼事？女子才害羞地說，「剛愛愛完」，經過檢查是黃體囊腫破裂導致出血，最後以腹腔鏡手術輔以電燒止血，再清除血塊，術後約3、4天出院。

龍震宇解釋，育齡婦女排卵後稱為黃體期，黃體會製造黃體素，為受精卵著床做準備；如果沒受精，黃體一段時間後自然萎縮被吸收。但有的黃體沒萎縮反而變大形成囊腫，黃體富含微血管，變大後更容易因為撞擊、擠壓等外力而破裂出血，黃體囊腫破裂最常見的原因就是「性行為」。

所以性行為後半天或1天以上，如果覺得腹部悶痛，甚至越來越痛，就要懷疑是否有內出血，出血量太大可會引發貧血、心悸，或平躺時因積血刺激到橫隔引發肩痛，有的會心跳快、喘、頭暈，嚴重者會痛到休克。

他表示，多數黃體囊腫破裂會自行止血，只需多休息避免劇烈活動，血塊會慢慢被身體吸收，有些患者血小板低下則會造成大量出血、生命徵象不穩定者需緊急手術，但日後還可能再發生。他也提醒，黃體囊腫破裂的疼痛與子宮外孕類似，若經期延誤，但急性腹痛，也就小心是否子宮外孕。