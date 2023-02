跟魯夫來場冒險吧！LUSH與航海王推最強聯名曝開賣時間

想跟魯夫來場盡情的冒險吧!全球人氣動漫「ONE PIECE 航海王」問世25周年,保養品牌LUSH宣布推出聯名系列「LUSH x ONE PIECE」,一共有6款產品,設計靈感來自夢想成為海賊王的魯膚名言「我覺得可以盡情的冒險呢!」其中4款產品以惡魔果實為靈感,1款則是魯夫的草帽,還有一款100%使用寶特瓶回收製成的風呂巾,根本就要粉絲全包啊。

從1997年開始連載的「ONE PIECE 航海王」,擁有大批粉絲的追隨,許多人都夢想成為海賊王,更勇於踏上冒險的道路。而在動漫中的惡魔果實,只要咬一口,就能獲得超能力,這也成為LUSH與航海王聯名的重要靈感。

包括有橡膠果實氣泡彈,魯夫吃了之後,四肢能夠如橡膠般伸展,氣泡彈設計中以暗黑色代表霸氣,投入洗澡水時,就會出現紫色漩渦與充滿果香感,泡完澡馬上增添霸氣;燒燒果實氣泡彈則是可以控制、創造或改變火焰型態,將其放入水中,會出現充滿勇氣的色澤,釋放出柑橘香氣,以及跳跳糖的劈啪聲,充滿暖心與勇氣。

花花果實氣泡彈以粉紅泡沫為主,呈現出夢幻感,充滿花香味道;人人果實氣泡彈是喬巴所吃,可以任意切換人獸型態,保護朋友,特別設計成蘑菇造型,可分為兩部分使用,一起使用會有奢華的紅白顏色,充滿檸檬與棉花糖般的氣味,讓身心都舒壓。

魯夫最經典的草帽,成為泡泡浴芭,含有香柏木精油、西西里紅橘精油與安息香樹脂,有著溫暖與辛香的氣息;最後一款草帽海賊團旗幟多用途風呂巾,印上最經典象徵圖案,可以用來包禮物,或是掛在家中、房間欣賞。