快訊

史上第一次！他登山拍羊意外捕捉「骨頭粉碎者」罕見現身

駁斥接受不當性招待 她再秀LINE對話爆陳宗彥點名「小芸有空嗎？」

國民黨若提名郭台銘選總統 他開第一槍：退黨支持賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟魯夫來場冒險吧！LUSH與航海王推最強聯名曝開賣時間

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LUSH x ONE PIECE 草帽泡泡浴芭／600元。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE 草帽泡泡浴芭／600元。圖／LUSH提供

想跟魯夫來場盡情的冒險吧！全球人氣動漫「ONE PIECE 航海王」問世25周年，保養品牌LUSH宣布推出聯名系列「LUSH x ONE PIECE」，一共有6款產品，設計靈感來自夢想成為海賊王的魯膚名言「我覺得可以盡情的冒險呢！」其中4款產品以惡魔果實為靈感，1款則是魯夫的草帽，還有一款100%使用寶特瓶回收製成的風呂巾，根本就要粉絲全包啊。

從1997年開始連載的「ONE PIECE 航海王」，擁有大批粉絲的追隨，許多人都夢想成為海賊王，更勇於踏上冒險的道路。而在動漫中的惡魔果實，只要咬一口，就能獲得超能力，這也成為LUSH與航海王聯名的重要靈感。

包括有橡膠果實氣泡彈，魯夫吃了之後，四肢能夠如橡膠般伸展，氣泡彈設計中以暗黑色代表霸氣，投入洗澡水時，就會出現紫色漩渦與充滿果香感，泡完澡馬上增添霸氣；燒燒果實氣泡彈則是可以控制、創造或改變火焰型態，將其放入水中，會出現充滿勇氣的色澤，釋放出柑橘香氣，以及跳跳糖的劈啪聲，充滿暖心與勇氣。

花花果實氣泡彈以粉紅泡沫為主，呈現出夢幻感，充滿花香味道；人人果實氣泡彈是喬巴所吃，可以任意切換人獸型態，保護朋友，特別設計成蘑菇造型，可分為兩部分使用，一起使用會有奢華的紅白顏色，充滿檸檬與棉花糖般的氣味，讓身心都舒壓。

魯夫最經典的草帽，成為泡泡浴芭，含有香柏木精油、西西里紅橘精油與安息香樹脂，有著溫暖與辛香的氣息；最後一款草帽海賊團旗幟多用途風呂巾，印上最經典象徵圖案，可以用來包禮物，或是掛在家中、房間欣賞。

「LUSH x ONE PIECE」聯名商品將於2月24日上市。

LUSH x ONE PIECE 人人果實氣泡彈／420元。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE 人人果實氣泡彈／420元。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE推出聯名商品。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE推出聯名商品。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE 草帽海賊團旗幟多用途風呂巾／800元。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE 草帽海賊團旗幟多用途風呂巾／800元。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE推出聯名商品。圖／LUSH提供
LUSH x ONE PIECE推出聯名商品。圖／LUSH提供

夢想 粉絲

延伸閱讀

10年好友約摩鐵試精油變下藥性侵 友誼破碎換8年徒刑

FF40周末登場！松田悟志、伊織萌、宮本彩希等重磅來賓歡慶開拓動漫20周年

七龍珠迷衝了！2023台北動漫節必收，日本耳機品牌推「七龍珠Z」聯名真無線耳機

「灌籃高手」首周末全台賣破7000萬 不看就落伍了！

相關新聞

228連假去哪玩？ 國人最愛去這些縣市

春節連假玩不夠，再迎來228連續假期。深度旅遊體驗電商平台KKday分享，受惠於上半年連假多，國人出遊意願高，目前站上國...

潮牌NEIGHBORHOOD®插旗信義區 創辦人瀧澤伸介來台會男神許光漢

繼香港、北京、上海、首爾之後，日本殿堂級潮牌NEIGHBORHOOD®選擇落腳台北信義區，進駐遠東百貨A13，打造品牌海外第五家據點。為此，品牌創辦人兼創意總監瀧澤伸介先生也親自來台主持開幕，而身為NEIGHBORHOOD®愛用者的男星許光漢亦身穿最新一季服飾，到場支持。

「愛愛」太激烈到黃體囊腫破裂 妙齡女出血3000CC

高雄曾有一名25歲女子肚子腫脹痛到心悸險休克，掛急診照超音波檢查出腹腔積血3000CC，深入了解原來是和男友愛愛太激烈，...

跟魯夫來場冒險吧！LUSH與航海王推最強聯名曝開賣時間

想跟魯夫來場盡情的冒險吧！全球人氣動漫「ONE PIECE 航海王」問世25周年，保養品牌LUSH宣布推出聯名系列「LU...

歡慶世界地瓜日！全家便利商店「夯番薯」限時推第2件2折

全家便利商店於2007年領先業界推出「夯番薯」明星商品帶起番薯風潮，「夯番薯」與瓜瓜園透過契作與多道品管嚴選高品質番薯，...

補班不憂鬱！蝦皮購物「18號月中狂購節」祭哈根達斯雪糕組買1送1

明天（2月18日）是2月的第2個補班日，為提振補班族的士氣，蝦皮購物2月「18號月中狂購節」祭出SPA按摩券、泡湯券等限...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦