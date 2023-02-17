跟魯夫來場冒險吧！LUSH與航海王推最強聯名曝開賣時間

想跟魯夫來場盡情的冒險吧！全球人氣動漫「ONE PIECE 航海王」問世25周年，保養品牌LUSH宣布推出聯名系列「LUSH x ONE PIECE」，一共有6款產品，設計靈感來自夢想成為海賊王的魯膚名言「我覺得可以盡情的冒險呢！」其中4款產品以惡魔果實為靈感，1款則是魯夫的草帽，還有一款100%使用寶特瓶回收製成的風呂巾，根本就要粉絲全包啊。

從1997年開始連載的「ONE PIECE 航海王」，擁有大批粉絲的追隨，許多人都夢想成為海賊王，更勇於踏上冒險的道路。而在動漫中的惡魔果實，只要咬一口，就能獲得超能力，這也成為LUSH與航海王聯名的重要靈感。

包括有橡膠果實氣泡彈，魯夫吃了之後，四肢能夠如橡膠般伸展，氣泡彈設計中以暗黑色代表霸氣，投入洗澡水時，就會出現紫色漩渦與充滿果香感，泡完澡馬上增添霸氣；燒燒果實氣泡彈則是可以控制、創造或改變火焰型態，將其放入水中，會出現充滿勇氣的色澤，釋放出柑橘香氣，以及跳跳糖的劈啪聲，充滿暖心與勇氣。

花花果實氣泡彈以粉紅泡沫為主，呈現出夢幻感，充滿花香味道；人人果實氣泡彈是喬巴所吃，可以任意切換人獸型態，保護朋友，特別設計成蘑菇造型，可分為兩部分使用，一起使用會有奢華的紅白顏色，充滿檸檬與棉花糖般的氣味，讓身心都舒壓。

魯夫最經典的草帽，成為泡泡浴芭，含有香柏木精油、西西里紅橘精油與安息香樹脂，有著溫暖與辛香的氣息；最後一款草帽海賊團旗幟多用途風呂巾，印上最經典象徵圖案，可以用來包禮物，或是掛在家中、房間欣賞。