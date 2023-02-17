補班不憂鬱！蝦皮購物「18號月中狂購節」祭哈根達斯雪糕組買1送1

明天（2月18日）是2月的第2個補班日，為提振補班族的士氣，蝦皮購物2月「18號月中狂購節」祭出SPA按摩券、泡湯券等限定商品最低8折起，還有精選哈根達斯、Pocky、美祿等品牌推出Happy Hour買1送1；用戶於2月18日當天下單並完成抽獎步驟，還有機會讓蝦皮購物幫你整筆買單。

蝦皮購物為鼓舞全台大小補班族群，推出補班日Happy Hour，將於2月18日當天下午開跑，下午3點至5點接力祭出Pocky九天玄女指定款、美祿雙倍牛奶、哈根達斯沁涼一夏雪糕等精選商品買1送1優惠；2月18日當天還有西堤餐券優惠價657元，蒂曼妮美容SPA會館峇里島頂級LULU芳療下殺1折起、優惠價650元，享溫泉單人大眾泡湯券千元有找。

2月18日當天下單並追蹤蝦皮購物instagram官方帳號，於指定貼文中留下訂單號碼，就有機會獲得相同訂單金額的優惠券。

烘焙熱潮興起，蝦皮購物攜手台北國際烘焙暨設備展，不僅於站上開設專屬活動頁、協助參展品牌加強宣傳，還準備了烘焙展入場券供民眾免費索取。即日起至2月19日更舉辦線上烘焙展，攜手LH聯華製粉水手牌旗艦店、菇王食品官方直營、德麥食品官方旗艦店、富華FoodFashion、金福華食品、可夫萊精品堅果、歐客佬精品咖啡、萬年春茶業8大食品廠商祭出最低5折起優惠，還有限量的消費滿699元折70元優惠券。