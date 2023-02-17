晚上顏值比較高？夜光時計秀美豔絕色 天黑請關燈！

雖然日照總帶來能量與滋養，但夜晚的光線，總帶有陰柔、模糊、曖昧的陰翳之美。有別於傳統夜光塗料是為了幫助手表可在低光源時輕鬆讀取時間，擁有百年歷史的亞諾（Arnold & Son）與羅杰杜彼（Roger Dubuis），分別推出了兩款藏家等級表款，以手表細節上的光亮，展現出古典或前衛的時間美感。

以農曆生肖兔年為主題的Perpetual Moon Year of the Rabbit金雕微繪恆久月相表，擁有品牌經典的大型恆久月相功能，即便在41.5毫米的面盤中依然碩大，成為表款的首要亮點；而面盤的下半部則擁有相當東方風格的精雕裝飾：伴有流水的日式建築、伴隨著玉兔、天空與北斗七星，並結合了玫瑰金粉手工微繪、銀粉手工微繪、微繪陰影，將在夜間散發日本文學名家谷崎潤一郎筆下的陰翳之美，並搭配品牌自製的A&S1512手動上鍊機芯，全球限量8只。