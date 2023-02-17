快訊

經典賽／為他鼓掌！張育成炸裂兩分砲 展現大聯盟砲瓦

衛福部宣示明年不調漲健保費率 薛瑞元：朝這方向努力

國1仁德路段傳火燒車 黑煙直竄連2公里外都看得到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚上顏值比較高？夜光時計秀美豔絕色 天黑請關燈！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
特殊的Spin-Stone尖晶石鑲嵌，讓Excalibur系列原本鋒芒畢露的輪廓之美，更顯前衛。圖／Roger Dubuis提供
特殊的Spin-Stone尖晶石鑲嵌，讓Excalibur系列原本鋒芒畢露的輪廓之美，更顯前衛。圖／Roger Dubuis提供

雖然日照總帶來能量與滋養，但夜晚的光線，總帶有陰柔、模糊、曖昧的陰翳之美。有別於傳統夜光塗料是為了幫助手表可在低光源時輕鬆讀取時間，擁有百年歷史的亞諾（Arnold & Son）與羅杰杜彼（Roger Dubuis），分別推出了兩款藏家等級表款，以手表細節上的光亮，展現出古典或前衛的時間美感。

以農曆生肖兔年為主題的Perpetual Moon Year of the Rabbit金雕微繪恆久月相表，擁有品牌經典的大型恆久月相功能，即便在41.5毫米的面盤中依然碩大，成為表款的首要亮點；而面盤的下半部則擁有相當東方風格的精雕裝飾：伴有流水的日式建築、伴隨著玉兔、天空與北斗七星，並結合了玫瑰金粉手工微繪、銀粉手工微繪、微繪陰影，將在夜間散發日本文學名家谷崎潤一郎筆下的陰翳之美，並搭配品牌自製的A&S1512手動上鍊機芯，全球限量8只。

Roger Dubuis的Excalibur系列夜光單擺輪腕表，則使用了特殊的Spin-Stone尖晶石鑲嵌。具有12個凹槽外圈、具有星芒風格鏤空橋板機芯的Excalibur系列，在保有機芯與外型設計DNA的前提下，將表圈、表圈內側、橋板、擺輪視窗外，巧手鑲嵌以高彩、多色的Spin-Stone尖晶石。同時12個小時時標、鏤空指針前緣再加以Super-Luminova夜光塗料點綴。由178個零件組成的RD720SQ機芯，承裝在42毫米的玫瑰金表殼內並搭配白色小牛皮表帶，也像一顆「戴」在手腕上的高科技水晶球般，精確顯示時間。全球限量28只，僅在Roger Dubuis專賣店中販售。

金雕微繪恆久月相腕表，A&S1512手動上鍊機芯，動力儲存90小時，時、分、月相顯示，全球限量8只，182萬4,000元。圖／Arnold & Son提供
金雕微繪恆久月相腕表，A&S1512手動上鍊機芯，動力儲存90小時，時、分、月相顯示，全球限量8只，182萬4,000元。圖／Arnold & Son提供
結合玫瑰金粉手工微繪、銀粉手工微繪、微繪陰影的金雕微繪恆久月相表，將在夜間散發日本文學名家谷崎潤一郎筆下的陰翳之美，全球限量8只。圖／Arnold & Son提供
結合玫瑰金粉手工微繪、銀粉手工微繪、微繪陰影的金雕微繪恆久月相表，將在夜間散發日本文學名家谷崎潤一郎筆下的陰翳之美，全球限量8只。圖／Arnold & Son提供
面盤中交錯的鏤空機芯與指針，都在多彩尖晶石的色彩渲染下，展現出科幻氣息。圖／Roger Dubuis提供
面盤中交錯的鏤空機芯與指針，都在多彩尖晶石的色彩渲染下，展現出科幻氣息。圖／Roger Dubuis提供
Arnold & Son與Roger Dubuis分別推出了兩款藏家等級表款，展現出古典或前衛的時間美感。圖／Roger Dubuis、Arnold & Son提供（合成圖）
Arnold & Son與Roger Dubuis分別推出了兩款藏家等級表款，展現出古典或前衛的時間美感。圖／Roger Dubuis、Arnold & Son提供（合成圖）

品牌

延伸閱讀

看光光！Bell & Ross推新款BR 05鏤空時計「金」耀眼

不會真的0熱量吧？鮭魚色時計 懷舊、迷人、大美味！

行事曆可以丟了？IWC Portofino新成員根本時間小秘書

TAG Heuer向賽車運動致敬 再攜手保時捷打造限定表款

相關新聞

晚上顏值比較高？夜光時計秀美豔絕色 天黑請關燈！

雖然日照總帶來能量與滋養，但夜晚的光線，總帶有陰柔、模糊、曖昧的陰翳之美。有別於傳統夜光塗料是為了幫助手表可在低光源時輕...

開學季力挺學生！遠傳電信平板、筆電專案價最低0元起

大專院校於本周起陸續開學，遠傳電信推出豐富開學優惠，以實際行動力挺學生族和家長，包含開學必備平板電腦、筆電等搭配遠傳指定...

去露營、海灘度假帶這充氣沙發根本超犯規！一秒讓人羨慕

法國時尚品牌Longchamp這季迎來最繽紛又俏皮的聯名創作Fatboy x Longchamp充氣沙發！取材自經典包款Le Pliage®的細節設計，帶去露營、海濱度假，根本是超犯規的裝備，絕對會讓旁人羨慕不已。

補班日不哭哭！快閃限定JINS祭配鏡現折666元、線上商城同步推優惠

因為先前史上最長春節休假，導致整個二月份有許多的補班日，看準眾人都不想上班的情緒，連鎖眼鏡品牌暨通路JINS也推出期間限定快閃優惠，預計在2月18日到2月19日、2月25日到2月28日，連續兩個周末，提供多支優惠活動，不論購買兩支光學眼鏡或兩支墨鏡，都能直接現折666元。

黑色質感、粉色嬌嫩！YSL高訂金釦好燒怎麼選？全包啦

最會放火的YSL又來了！這次放了一把很燒的火，旗下熱賣的氣墊推出高訂金釦版，以金色的YSL Logo，搭配精品皮革，還一...

IU李知恩秀美式學院風穿搭 校花等級顏值又讓人戀愛了！

正在戀愛進行式的IU李知恩，睽違一個月曬出新美照，甜美模樣讓網友暴動；但還好她代言不少，因此身為粉絲的你，不時還是會有IU照片可欣賞。就像New Balance於NB 1906潮流形象店獨家販售的SDS系列服飾，就請IU來詮釋以「美式學院風」為靈感的設計，校花等級的神顏值，使人有戀愛般的心動感受。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦