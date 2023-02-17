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晚上顏值比較高？夜光時計秀美豔絕色 天黑請關燈！
雖然日照總帶來能量與滋養，但夜晚的光線，總帶有陰柔、模糊、曖昧的陰翳之美。有別於傳統夜光塗料是為了幫助手表可在低光源時輕鬆讀取時間，擁有百年歷史的亞諾（Arnold & Son）與羅杰杜彼（Roger Dubuis），分別推出了兩款藏家等級表款，以手表細節上的光亮，展現出古典或前衛的時間美感。
以農曆生肖兔年為主題的Perpetual Moon Year of the Rabbit金雕微繪恆久月相表，擁有品牌經典的大型恆久月相功能，即便在41.5毫米的面盤中依然碩大，成為表款的首要亮點；而面盤的下半部則擁有相當東方風格的精雕裝飾：伴有流水的日式建築、伴隨著玉兔、天空與北斗七星，並結合了玫瑰金粉手工微繪、銀粉手工微繪、微繪陰影，將在夜間散發日本文學名家谷崎潤一郎筆下的陰翳之美，並搭配品牌自製的A&S1512手動上鍊機芯，全球限量8只。
Roger Dubuis的Excalibur系列夜光單擺輪腕表，則使用了特殊的Spin-Stone尖晶石鑲嵌。具有12個凹槽外圈、具有星芒風格鏤空橋板機芯的Excalibur系列，在保有機芯與外型設計DNA的前提下，將表圈、表圈內側、橋板、擺輪視窗外，巧手鑲嵌以高彩、多色的Spin-Stone尖晶石。同時12個小時時標、鏤空指針前緣再加以Super-Luminova夜光塗料點綴。由178個零件組成的RD720SQ機芯，承裝在42毫米的玫瑰金表殼內並搭配白色小牛皮表帶，也像一顆「戴」在手腕上的高科技水晶球般，精確顯示時間。全球限量28只，僅在Roger Dubuis專賣店中販售。
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