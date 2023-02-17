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開學季力挺學生！遠傳電信平板、筆電專案價最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
輕薄文書Acer Aspire 1 14吋筆電，搭配遠傳電信指定方案月付999元、專案價1,990元；月付1,399元、專案價0元。圖／遠傳電信提供
輕薄文書Acer Aspire 1 14吋筆電，搭配遠傳電信指定方案月付999元、專案價1,990元；月付1,399元、專案價0元。圖／遠傳電信提供

大專院校於本周起陸續開學，遠傳電信推出豐富開學優惠，以實際行動力挺學生族和家長，包含開學必備平板電腦、筆電等搭配遠傳指定資費，專案價最低0元就能帶回家；憑學生證申辦全系列平板都能現折1,000元，指定平板方案再加送friDay影音免費看3個月；缺貨已久的Sony PlayStation 5現已可到遠傳門市申辦，戰神同捆組最高可省下1.4萬元，最適合新學期一起和室友同樂。遠傳大雙網也推出「一費雙網」超優方案，月付999元即可同時享受5G【5G】「5G」（fifth generation）是第五代行動通訊系統，也是4G後的延伸。該技術可在28GHz超高頻段以每秒1Gbps以上的速度傳送數據。理論上，使用5G 網絡下載一部 HD 電影最多僅需1秒，如果順利更可能快到0.03秒。目前5G已經普遍在全球商轉。行動＋120M光纖上網，不僅月租省一半，還獨家加贈65型大電視、5G手機等熱門3C

遠傳針對開學利器平板電腦推出學生優惠，憑學生證新申辦或攜碼指定方案，包括iPad、三星等全系列平板專案價再現折1,000元。搭配月付699元、簽約36個月方案，除享4G【4G】「4G」（fourth generation）是第四代行動通訊，相較於3G，是傳輸品質更快更穩定的新一代通訊系統。在高速移動速度下，能提供行動電話用戶達到100Mbps的傳輸速率，在定點無阻隔物的狀況，甚至能達到1Gbps的傳輸速率。長期演進技術（LTE）則是目前4G最主要技術，在理論上，傳輸速度可較3G網路快10倍。上網吃到飽，Samsung Galaxy Tab A8、聯想M10 Plus LTE【LTE】LTE（Long Term Evolution）行動通訊技術由3GPP國際標準組織所定義，是4G網路架構下目前的主流行動通訊技術。理論上，傳輸速度可較3G網路快10倍，理想值則可達到下載速度100 Mbps和上傳速度50Mbps。等機種專案價0元；果粉最愛的iPad 64GB 2021（Wi-Fi版）、iPad 64GB 2022（Wi-Fi版），學生價專案價分別只要1,990元、6,890元；配備S Pen、超強筆記功能的Samsung Galaxy Tab S6 Lite（Wi-Fi版）學生專案價1,490元，遠傳獨家再送Horen Z1真無線藍牙耳機（市價1,290元）、角落小夥伴證件套（市價590元）。

另外，新申辦或攜碼月付498元、簽約36個月方案，就能享上網吃到飽（限速21Mbps），指定平板Samsung Galaxy Tab A7 Lite、Lenovo M8 LTE版專案價0元，2月底前限時加碼遠傳friDay影音免費3個月。

遠傳舊換新也推限時加碼，持舊機購買iPad Pro 6／Air 5／mini 6等指定機種，額外享新機補助1,000元，最高現折29,888元。搭配指定平板方案最高再贈1年遠傳防駭心守護（價值1,056元）。

除了平板之外，學生作業、簡報必備的筆電搭配指定方案最多也可省萬元，輕薄文書Acer Aspire 1 14吋筆電，搭配月付999元方案、專案價1,990元，搭配月付1,399元方案、專案價0元；若追求多工高性能，也有最新MacBook Air M2版可供選擇。

聽音樂、通話、線上上課都好用的AirPods，搭配方案月付599元起，AirPods系列專案價最低0元起。此外，缺貨已久的Sony PlayStation 5終於到貨，適合在新學期和同學、室友一起下課遊玩，現在到遠傳全台直營、加盟或網路門市申辦，搭配指定方案專案價6,290元起，就可輕鬆入手原價20,380元的PS5戰神同捆組，內含PS5光碟版主機、最夯遊戲「戰神：諸神黃昏」、PSN點數儲值卡1,000元，網路門市線上申辦還加碼送最高3,000元購物金。

針對網路需求高的外宿族，「遠傳大雙網」也推出「一費雙網」方案，新申請、攜碼的消費者，最低月付999元，即可同時享受5G行動＋120M光纖上網，相較他網業者每月最高省下1,899元，遠傳再加碼送智慧手機、平板、3C商品、電視等好禮多選一， 包含熱銷Samsung 5G智慧手機Galaxy A53 256GB、10.5吋平板Samsung Tab A8 2022 LTE 32GB、realme Watch 3、小米65型智慧顯示器等，最低0元就能帶走；遠傳精選用戶也可單辦光纖上網立享月租8折優惠，在外使用5G行動上網，回到家中享受高速家用光纖寬頻服務。

迎接開學季，遠傳電信全系列平板憑學生證現降1,000元，月付699元可享上網吃到飽，平板專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供
迎接開學季，遠傳電信全系列平板憑學生證現降1,000元，月付699元可享上網吃到飽，平板專案價最低0元起。圖／遠傳電信提供
「遠傳大雙網」推出「一費雙網」方案，新申請、攜碼的消費者，最低月付999元即可同時享受5G行動+120M光纖上網，再加碼送智慧手機、平板、3C商品、電視等好禮多選一。圖／遠傳電信提供
「遠傳大雙網」推出「一費雙網」方案，新申請、攜碼的消費者，最低月付999元即可同時享受5G行動+120M光纖上網，再加碼送智慧手機、平板、3C商品、電視等好禮多選一。圖／遠傳電信提供
迎接開學季，遠傳電信月付498元可享21M上網吃到飽、指定平板專案價0元，2月底前限時加碼遠傳friDay影音3個月免費。圖／遠傳電信提供
迎接開學季，遠傳電信月付498元可享21M上網吃到飽、指定平板專案價0元，2月底前限時加碼遠傳friDay影音3個月免費。圖／遠傳電信提供
缺貨已久的Sony PlayStation 5終於到貨，現在到遠傳全台直營、加盟或網路門市申辦，搭配指定方案、PS5戰神同捆組專案價6,290元起。圖／遠傳電信提供
缺貨已久的Sony PlayStation 5終於到貨，現在到遠傳全台直營、加盟或網路門市申辦，搭配指定方案、PS5戰神同捆組專案價6,290元起。圖／遠傳電信提供

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