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去露營、海灘度假帶這充氣沙發根本超犯規！一秒讓人羨慕

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌Longchamp這季迎來最繽紛又俏皮的聯名創作Fatboy x Longchamp充氣沙發！圖／Longchamp提供
法國時尚品牌Longchamp這季迎來最繽紛又俏皮的聯名創作Fatboy x Longchamp充氣沙發！圖／Longchamp提供

法國時尚品牌Longchamp這季迎來最繽紛又俏皮的聯名創作Fatboy x Longchamp充氣沙發！取材自經典包款Le Pliage®的細節設計，帶去露營、海濱度假，根本是超犯規的裝備，絕對會讓旁人羨慕不已。

Longchamp品牌創意總監Sophie Delafontaine以本季主題「Glamping奢華露營」為靈感，攜手荷蘭設計公司Fatboy，將其著名Lamzac® O充氣椅，結合經典包款Le Pliage®的元素，打造出夏日必備單品Glamping O充氣沙發。來自荷蘭的Fatboy於2002年成立，招牌產品便是巨大豆袋沙發，從那時起，就為住宅和花園打造獨特設計，希望家飾能符合功能性之餘更充滿樂趣。而這一次，Longchamp與Fatboy合作的Glamping O充氣沙發，有著輕便、耐用特色，同時充氣方式簡便，總共推出迷幻綠、糖果粉和亮橘，3款大膽配色，藉以呼應品牌春夏系列Le Pliage®包款的奔放色彩美學。

Longchamp與Fatboy合作的Glamping O充氣沙發，有總共推出迷幻綠、糖果粉和亮橘，3款大膽配色。圖／Longchamp提供
Longchamp與Fatboy合作的Glamping O充氣沙發，有總共推出迷幻綠、糖果粉和亮橘，3款大膽配色。圖／Longchamp提供

每一款Glamping O充氣沙發外部皆有一個實用的側袋，裝飾了Le Pliage®摺疊包標誌性的牛皮翻蓋以及Fatboy聯名合作的紅色標籤。為了實踐兩個品牌共同追求的環保永續目標，所有Glamping O充氣沙發皆以再生聚酯打造而成，而其皮革細節亦通過LWG金質認證。訂價也與Le Pliage®摺疊包相當，限定品牌官網、Fatboy官網，及Longchamp台北101旗艦店發售。

Longchamp與Fatboy合作的Glamping O充氣沙發，裝飾了Le Pliage®摺疊包標誌性的牛皮翻蓋以及Fatboy聯名合作的紅色標籤。圖／Longchamp提供
Longchamp與Fatboy合作的Glamping O充氣沙發，裝飾了Le Pliage®摺疊包標誌性的牛皮翻蓋以及Fatboy聯名合作的紅色標籤。圖／Longchamp提供

Longchamp與Fatboy合作Glamping O充氣沙發，6,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp與Fatboy合作Glamping O充氣沙發，6,600元。圖／Longchamp提供

Longchamp與Fatboy合作Glamping O充氣沙發，6,600元。圖／Longchamp提供
Longchamp與Fatboy合作Glamping O充氣沙發，6,600元。圖／Longchamp提供

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