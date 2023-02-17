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補班日不哭哭！快閃限定JINS祭配鏡現折666元、線上商城同步推優惠

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
連鎖眼鏡品牌JINS推出期間限定快閃優惠，預計在2月18日到2月19日、2月25日到2月28日，連續兩個周末，提供多支優惠活動。圖／JINS提供
連鎖眼鏡品牌JINS推出期間限定快閃優惠，預計在2月18日到2月19日、2月25日到2月28日，連續兩個周末，提供多支優惠活動。圖／JINS提供

因為先前史上最長春節休假，導致整個二月份有許多的補班日，看準眾人都不想上班的情緒，連鎖眼鏡品牌暨通路JINS也推出期間限定快閃優惠，預計在2月18日到2月19日、2月25日到2月28日，連續兩個周末，提供多支優惠活動，不論購買兩支光學眼鏡或兩支墨鏡，都能直接現折666元。

二月需要補上班、補上課的日子特別多，因此在台有50個門市據點的眼鏡品牌JINS也仿效超商的咖啡買一送一優惠，推出購買兩支光學眼鏡或兩支墨鏡的期間限定折扣，直接減666元，讓原本就已很親民的訂價，變得更好入手，揪親朋好友一起買都划算。同時，JINS也上市全新設計的Trend Fashion系列，鏡框特別減少線條的銳利感，整體框型給人圓潤柔和感受，提供金屬和膠框兩種不同風格。

Trend Fashion系列膠框結合TR與金屬材質的複合式鏡框，配戴輕盈舒適，並有時下最流行的透明色系可選擇，戴出濃厚個性感。圖／JINS提供
Trend Fashion系列膠框結合TR與金屬材質的複合式鏡框，配戴輕盈舒適，並有時下最流行的透明色系可選擇，戴出濃厚個性感。圖／JINS提供

值得關注的是，Trend Fashion系列金屬鏡框和過去相比，前框較為厚實圓潤，可修飾鏡片厚度，鏡腳尾端則有配重設計，可平衡穩定眼鏡重心，配戴起來更穩定，也能減輕鼻樑負擔；膠框則是結合TR與金屬材質的複合式鏡框，配戴輕盈舒適，並有時下最流行的透明色系可選擇，戴出濃厚個性感。不僅實體門市配鏡有優惠，JINS線上商城推出2月限定折扣，多款指定金屬框只要2,222元、空氣感無螺絲輕量彈力眼鏡折價666元，配到好1,814元，還有多色可以選擇，搭配濾藍光鏡片還能再折300元，如果沒有近視，也有無度數的Airframe濾藍光眼鏡，線上優惠價990元，藉增添新行頭一掃補班的陰霾。

Trend Fashion系列金屬鏡框和過去相比，前框較為厚實圓潤，可修飾鏡片厚度，鏡腳尾端則有配重設計，可平衡穩定眼鏡重心。圖／JINS提供
Trend Fashion系列金屬鏡框和過去相比，前框較為厚實圓潤，可修飾鏡片厚度，鏡腳尾端則有配重設計，可平衡穩定眼鏡重心。圖／JINS提供

空氣感無螺絲輕量彈力眼鏡折價666元，配到好1,814元。圖／JINS提供
空氣感無螺絲輕量彈力眼鏡折價666元，配到好1,814元。圖／JINS提供

超輕Airframe濾藍光眼鏡，線上優惠價990元。圖／JINS提供
超輕Airframe濾藍光眼鏡，線上優惠價990元。圖／JINS提供

JINS 品牌 補班日

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