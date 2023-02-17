黑色質感、粉色嬌嫩！YSL高訂金釦好燒怎麼選？全包啦

最會放火的YSL又來了！這次放了一把很燒的火，旗下熱賣的氣墊推出高訂金釦版，以金色的YSL Logo，搭配精品皮革，還一次推出兩款顏色，分別是質感黑色，以及鮮嫩粉色共兩款，分別在3月1日與15日開賣，讓人好難選啊！

YSL恆久完美霧光氣墊是許多人的最愛，強調持妝，以及有著水霧光澤，在亞洲悶熱潮濕氣候下，依舊能夠完美持妝，水霧光遮瑕分子能夠修飾臉部瑕疵，搭配控油科技與茉莉花亮澤精萃，讓全天都能完美持妝。

新推出的YSL恆久完美霧光氣墊高訂金釦版，光看就有高質感，第一款是惹火黑皮革，搭配奢華金色LOGO，可說是百搭款，在3月1日限量上市。

另一款超模光感精華水氣墊，採用60%保濕水光精華，兼具光澤、持久與遮瑕，以光線折射精準修飾毛孔暗沈，新推出的高訂金釦版，採用裸粉奢華皮革搭配奢華金色LOGO，展現出自信女神感。