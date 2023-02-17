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IU李知恩秀美式學院風穿搭 校花等級顏值又讓人戀愛了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供
品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

正在戀愛進行式的IU李知恩，睽違一個月曬出新美照，甜美模樣讓網友暴動；但還好她代言不少，因此身為粉絲的你，不時還是會有IU照片可欣賞。就像New Balance於NB 1906潮流形象店獨家販售的SDS系列服飾，就請IU來詮釋以「美式學院風」為靈感的設計，校花等級的神顏值，使人有戀愛般的心動感受。

NB 1906潮流形象店引進SDS系列服飾，本季新品，搭上近年最夯復古美學，翻玩品牌字母與「1906」等印花設計，以「美式學院風」為核心風格，推出棉質圓領上衣、燈心絨拼接工作褲、長褲等，中性且多元新樣貌，不分年齡、性別皆能輕鬆駕馭。外套則是這系列重點單品，代言人IU詮釋的棒球夾克不僅能適用雙面穿搭，更於領口處嵌入燈芯絨面料，增添混搭多樣性且兼具保暖機能。而菱格紋勾勒的連帽中性外套更是不容錯過，毛料菱格紋與可拆式連帽設計，也能隨意變換穿搭造型。

全新的adidas Basketball系列服飾，加入絲絨材質面料提升高級質感。圖／adidas Originals提供
全新的adidas Basketball系列服飾，加入絲絨材質面料提升高級質感。圖／adidas Originals提供

adidas Originals觀察到後疫情時代，消費者對於衣著需求，以舒適好搭配，不過分裝飾為趨勢，因此推出adidas Basketball系列受到矚目。新一季設計，同樣以經典山形Logo展開，透過寬大輪廓剪裁呈現，以及擁有如矽膠徽章、隱藏側拉鍊口袋和羅紋袖口、下擺等精緻細節。延續前一個系列受歡迎款式，呈現包含背心、T恤及薄長袖上衣等，利用純棉材質帶來舒適體驗，並以黑色、米杏色、石灰色增添新意；此外，還加入絲絨材質面料提升高級質感。

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供
品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供
品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供
品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

adidas Basketball系列無袖背心1,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Basketball系列無袖背心1,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Basketball系列短版上衣3,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Basketball系列短版上衣3,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Basketball系列連帽上衣3,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Basketball系列連帽上衣3,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Basketball系列棉質短褲2,090元。圖／adidas Originals提供
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adidas 保暖

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