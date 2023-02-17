IU李知恩秀美式學院風穿搭 校花等級顏值又讓人戀愛了！

正在戀愛進行式的IU李知恩，睽違一個月曬出新美照，甜美模樣讓網友暴動；但還好她代言不少，因此身為粉絲的你，不時還是會有IU照片可欣賞。就像New Balance於NB 1906潮流形象店獨家販售的SDS系列服飾，就請IU來詮釋以「美式學院風」為靈感的設計，校花等級的神顏值，使人有戀愛般的心動感受。

NB 1906潮流形象店引進SDS系列服飾，本季新品，搭上近年最夯復古美學，翻玩品牌字母與「1906」等印花設計，以「美式學院風」為核心風格，推出棉質圓領上衣、燈心絨拼接工作褲、長褲等，中性且多元新樣貌，不分年齡、性別皆能輕鬆駕馭。外套則是這系列重點單品，代言人IU詮釋的棒球夾克不僅能適用雙面穿搭，更於領口處嵌入燈芯絨面料，增添混搭多樣性且兼具保暖機能。而菱格紋勾勒的連帽中性外套更是不容錯過，毛料菱格紋與可拆式連帽設計，也能隨意變換穿搭造型。

全新的adidas Basketball系列服飾，加入絲絨材質面料提升高級質感。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals觀察到後疫情時代，消費者對於衣著需求，以舒適好搭配，不過分裝飾為趨勢，因此推出adidas Basketball系列受到矚目。新一季設計，同樣以經典山形Logo展開，透過寬大輪廓剪裁呈現，以及擁有如矽膠徽章、隱藏側拉鍊口袋和羅紋袖口、下擺等精緻細節。延續前一個系列受歡迎款式，呈現包含背心、T恤及薄長袖上衣等，利用純棉材質帶來舒適體驗，並以黑色、米杏色、石灰色增添新意；此外，還加入絲絨材質面料提升高級質感。

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

品牌代言人IU李知恩詮釋NB 1906潮流形象店引進的SDS系列服飾。圖／New Balance提供

adidas Basketball系列無袖背心1,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Basketball系列短版上衣3,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Basketball系列連帽上衣3,490元。圖／adidas Originals提供