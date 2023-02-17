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海中舉重選手綿蟹寶寶超萌 海科館：台灣人工繁殖首例

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
綿蟹成體大螯前端鮮豔的像是擦了粉紅指甲油。1個半月大的綿蟹小寶寶，全身毛茸茸的相當可愛。圖／國立海科館提供
綿蟹成體大螯前端鮮豔的像是擦了粉紅指甲油。1個半月大的綿蟹小寶寶，全身毛茸茸的相當可愛。圖／國立海科館提供

國立海科館潮境復育基地近日添喜訊，漢氏勞綿蟹卵孵化後經過1個月變態期的照顧，研究人員終於成功繁殖綿蟹。海科館長陳素芬表示，這是台灣人工繁殖首例，將朝向人工繁殖邁步，未來將會改良育苗方式以提高育成率，也為保育工作鋪路。

國立海科館潮境智能海洋館C區，為海科館養殖與復育的重要基地，同時也是研究人員進行海洋生物與生態研究的場域，研究物種達320種。

綿蟹被稱為海中的舉重選手，卡通中的蟹老闆與海綿寶寶是「好朋友」，而在實際的海洋生態中，綿蟹與海綿也存有「片利共生」特性。綿蟹會背負海綿或貝殼來偽裝，也會修剪成它要的樣子，不但是海中的舉重選手，也是海底的造型師。

海科館說，漢氏勞綿蟹生活在8到150公尺淺層海域，偶而會在台灣的東北角及高屏海域隨著食用螃蟹一起被補獲，是常見的螃蟹種類，但較無食用價值，民眾沒有特別留意。

產學交流組主任 陳麗淑博士表示，綿蟹有非常特殊的生態行為，成體的綿蟹在其堅硬的外殼上布滿一層細密的毛，整隻看起來毛茸茸的，大螯前端鮮豔像是擦了粉紅指甲油，身體的絨毛觸感非常有趣，在天然海域中就像是顆長滿海藻的石頭。

特殊的生態習性有海中舉重選手的稱號，會利用其特化的第4、5對特殊步足將物品背負於背上。小綿蟹從小就會背著海綿、貝殼或是海底的小石頭來偽裝保護自己。

小綿蟹常上演失蹤記，讓工作人員找半天，綿蟹可以判斷自身的大小來挑選可以背起來的物品，以方便他偽裝成海綿或是海底雜物藏在沙中。

海科館說，部分成熟個體的外殼甚至長滿了海綿，也因為其外殼毛茸茸及背負海綿的特殊行為而有了「綿蟹」的稱呼。而在觀察館內成體的綿蟹時，研究人員也發現大部分成體綿蟹已不再有背負行為，只有偶而會背負貝殼來進行偽裝。

海科館館長陳素芬表示，首次人工繁殖出小綿蟹實屬不易，歡迎大家來尋找可愛的小綿蟹寶寶，瞧瞧卡通人物的「蟹老闆與海綿寶寶」的本尊。

1個半月大的綿蟹小寶寶，全身毛茸茸的相當可愛。圖／國立海科館提供
1個半月大的綿蟹小寶寶，全身毛茸茸的相當可愛。圖／國立海科館提供

海科館 卡通

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