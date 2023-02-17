凱特王妃愛用包將登台！Grace Han三月現身北師美術館

旅人歸國，總是格外讓人期待。一枚出自台灣設計師之手、曾為英國凱特王妃（HRH Catherine, Princess of Wales）愛用的黑色小牛皮情書包，讓台灣設計師品牌Grace Han聲名大噪，而現在，即將要有一個期間限定的藝文特展，帶人更加認識這位設計師與品牌的草創、歷創與扎根。

以「藝術源自於生活」為理念的Grace Han，將在3月1日（二）起至3月5日（日），於北師美術館舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han X 王陳靜文女士」 藝術聯展，展中將呈現多幅設計師母親的多件藝術作品，並將公開品牌自籌備、創立的相關歷程，同時也將是Grace Han品牌首次在台灣的公開活動；於此同時，在火紅的「情書」包之外，Grace Han還將帶來自芭蕾舞者得到的全新Ballet Lesson馬鞍包，承襲1920年代Art Deco的風格線條，將堅硬的皮革呈現了芭蕾般演繹扇形的柔美層次。