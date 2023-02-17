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凱特王妃愛用包將登台！Grace Han三月現身北師美術館

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ballet Lesson馬鞍包，建議售價約86,334元。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包，建議售價約86,334元。圖／Grace Han提供

旅人歸國，總是格外讓人期待。一枚出自台灣設計師之手、曾為英國凱特王妃（HRH Catherine, Princess of Wales）愛用的黑色小牛皮情書包，讓台灣設計師品牌Grace Han聲名大噪，而現在，即將要有一個期間限定的藝文特展，帶人更加認識這位設計師與品牌的草創、歷創與扎根。

以「藝術源自於生活」為理念的Grace Han，將在3月1日（二）起至3月5日（日），於北師美術館舉辦「愛、雋永與傳承Grace Han X 王陳靜文女士」 藝術聯展，展中將呈現多幅設計師母親的多件藝術作品，並將公開品牌自籌備、創立的相關歷程，同時也將是Grace Han品牌首次在台灣的公開活動；於此同時，在火紅的「情書」包之外，Grace Han還將帶來自芭蕾舞者得到的全新Ballet Lesson馬鞍包，承襲1920年代Art Deco的風格線條，將堅硬的皮革呈現了芭蕾般演繹扇形的柔美層次。

本次展覽將採預約制，北師美術館地址為：台北市大安區和平東路二段134號，展覽時間為每日下午1點至5點，而自即日起至3月4日（六）為主，可洽預約專線：0931-053-010，服務時間則為每日10:00-18:00。

對Grace Han設計師Grace而言，維多利亞與亞伯特博物館是她、也是母親的藝術與設計靈感聖地。圖／Grace Han提供
對Grace Han設計師Grace而言，維多利亞與亞伯特博物館是她、也是母親的藝術與設計靈感聖地。圖／Grace Han提供
英國凱特王妃是Grace Han的Love Letter手提包的愛用者，並曾多次在公開場合使用了這枚包款。圖／Grace Han提供
英國凱特王妃是Grace Han的Love Letter手提包的愛用者，並曾多次在公開場合使用了這枚包款。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包，建議售價約86,334元。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包，建議售價約86,334元。圖／Grace Han提供
曾為英國凱特王妃愛用的Grace Han包款，將在三月初於北師美術館舉辦特展、並帶來新款Ballet Lesson馬鞍包。圖／Grace Han提供（合成圖）
曾為英國凱特王妃愛用的Grace Han包款，將在三月初於北師美術館舉辦特展、並帶來新款Ballet Lesson馬鞍包。圖／Grace Han提供（合成圖）
Ballet Lesson馬鞍包，自1920的Art Deco風格得到啟發，展現出芭蕾舞者的曼妙靈動。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包，自1920的Art Deco風格得到啟發，展現出芭蕾舞者的曼妙靈動。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包選擇柔軟厚實的皮革並搭配以金色裝飾元素，印有Grace Han字樣。圖／Grace Han提供
Ballet Lesson馬鞍包選擇柔軟厚實的皮革並搭配以金色裝飾元素，印有Grace Han字樣。圖／Grace Han提供

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