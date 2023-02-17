世界萬物因光而繽紛 「光之舞繪」張家熒西畫個展

童綜合醫院創建梧棲院區時，設置地下一樓轉角藝術空間，運用牆面及開放空間，讓民眾在等待看診，一轉身就能觀賞各種藝術展覽。即日起至28日止，展出張家熒老師的「光之舞繪」西畫個展，37幅畫作撫慰你我身心靈。

這次展覽「光之舞繪」西畫個展是由張家熒老師創作的37幅畫作，運用水彩、粉彩與油畫等繪畫媒材來呈現出各式不同樣貌的光之美，動物、花卉、自然景色、城市與異國風情等，因各式光線而有所轉變，鮮明地表現在畫布上，因色彩飽滿而堆疊出的明亮，讓觀賞者能留下深刻的印象，並感到活力與希望。

張家熒目前為美術教育家，曾任教於幼兒園專職藝術老師，並出版過兒童繪本插畫「沉默的老虎」。

張家熒表示，想透過色彩多變且流動性高的水彩，與層次豐富、表現多元的油畫，詮釋同樣瞬息萬變的光。當各種色彩繪聚時，將激盪出一場場繽紛且獨特的光之舞繪。「光」擁有無限多種色彩，如自然之光、城市之光、虛幻之光或內心無形的光，世界有光而美麗，有影而動人。