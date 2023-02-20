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2月24日前來「咒術迴戰展」就有機會抽中日本大阪來回機票！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
這次主辦方與知名旅遊電商平台KKday合作，推出五名大阪來回機票的名額。圖／聯合數位文創
這次主辦方與知名旅遊電商平台KKday合作，推出五名大阪來回機票的名額。圖／聯合數位文創

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團授權的日本官方「咒術迴戰展」，目前於台北華山盛大展出中，現場集結上百件日本展品，首度於台灣展出，開展至今吸引大量人潮朝聖，粉絲大嘆展品超豐富，兩小時都逛不完。

2/24購票入場觀展，就有機會抽日本大阪來回機票

這次主辦方也特別與知名旅遊電商平台KKday合作，推出5名日本大阪來回機票的名額，只要於2/24前購票入場觀展，即可參加機票抽獎活動，看「咒術迴戰展」再送你去日本玩！目前機票抽獎活動已進入最後倒數階段，尚未入場觀展的粉絲動作要快！更多抽獎資訊請至活動官網查詢

等身角色模型-五條悟。圖／聯合數位文創
等身角色模型-五條悟。圖／聯合數位文創
超豐富展出內容，粉絲大嘆好滿足

本次展覽內容以動畫第一季四大篇章為主，不僅可以一窺紅遍全球的「咒術迴戰」動畫的幕後製作過程，這次官方展在台灣更推出多項還原場景，包含第一集開場的「虎杖執行死刑房間」；有咒骸娃娃相伴的「咒力修行室」以及爆笑熱血的「咒術甲子園」，造福廣大的台灣咒術粉絲。而最讓粉絲暴動的，非屬虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的等身模型區了，粉絲紛紛拿出手機和自己喜愛的角色合影。

入場特典學生證。圖／聯合數位文創
入場特典學生證。圖／聯合數位文創
入場就送展覽特典學生證，深具收藏價值

本次展覽只要購票入場，還贈送隨機特典角色學生證！多種款式讓粉絲蒐集；而凡於線上通路購票，更可以於入場時兌換展覽紀念票，深具收藏價值，不少粉絲甚至拚「多刷」展覽，蒐集學生證的同時還可以再次參觀豐富的展品。

《咒術迴戰展》

時間：2022年12月30日~2023年4月5日

地點：台北華山1914文創園區（東2Ａ、東2B館）

購票連結：https://bit.ly/3s1LVFE

官方網站：https://bit.ly/3D3mhqs

官方FB：https://bit.ly/3s5TGu8

官方IG：https://bit.ly/3VBIYcr

粉絲 日本 咒術迴戰

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