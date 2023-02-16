以腔棘魚之名！Blancpain五十噚70周年腕表 正式解密
凡歷經時光洗禮而長存的設計，必有其值得紀念的一刻。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）為紀念品牌「五十噚」系列的70周年，推出一款由品牌總裁Marc A. Hayek與海洋專家Laurent Ballesta共同研發的Tech Gombessa腕表，巧妙為五十噚表款的經典時刻，時光定錨。
Marc A. Hayek和身為攝影師寄水底生物學家的Laurent Ballesta早在2012年時於瑞士結識，兩造更在五年前已經開始了聯名腕表的概念。表款不僅嘗試為2013年開始的「腔棘魚探險研究」（Gombessa Expeditions）創立10周年致意，更實際反思了當代潛水的實際樣態。由於當代潛水廣泛運用水肺潛水之一的CCR，除了可讓呼出去的二氧化碳透過呼吸系統回收，在體能允許下，可在水下長達3小時。兩造並得出結論：無論是五十噚問世的1953年與50年後的2023，潛水最大的差異不在於深度、更在於潛水花費在水中的時間長度，因此：這款紀念腕表的防水性能與一般五十噚表款相同、未有刻意增強。
於此同時，新款的Tech Gombessa腕表為了「三小時」這個數據，刻意設計了一項可量測三小時的時間刻度、並且以一根特殊指針指示。表款保有五十噚的風格、精神，但因為功能不同、在細節處進行了微調。例如47毫米的尺寸，將便利於水下折射的變形，才能清楚讀取時間；單向旋轉表圈將以3小時為一整圈的量測單位；無表耳、表殼與表帶直接以螺絲固定的方式，將能降低海下碰撞的機率，並帶來服貼的配戴體驗。
12點鐘方向以菱形為起點、同時每半個小時皆有數字顯示，並以藍色的夜光指示計時功能，而橘色則為夜光的走時標示；而又被稱為5 ELI級、超低間隙的23級鈦金屬成為了表殼材質，並帶來高強度、抗過敏、高輕量化三項特色。雖然表款並無限量，但確定將為定額生產，2023年5月份將為首次到貨，並將在寶珀台北101專賣店優先販售，台灣到貨數量一只首長數得完，訂價則為89萬6,000元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言