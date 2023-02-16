以腔棘魚之名！Blancpain五十噚70周年腕表 正式解密

凡歷經時光洗禮而長存的設計，必有其值得紀念的一刻。瑞士高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）為紀念品牌「五十噚」系列的70周年，推出一款由品牌總裁Marc A. Hayek與海洋專家Laurent Ballesta共同研發的Tech Gombessa腕表，巧妙為五十噚表款的經典時刻，時光定錨。

Marc A. Hayek和身為攝影師寄水底生物學家的Laurent Ballesta早在2012年時於瑞士結識，兩造更在五年前已經開始了聯名腕表的概念。表款不僅嘗試為2013年開始的「腔棘魚探險研究」（Gombessa Expeditions）創立10周年致意，更實際反思了當代潛水的實際樣態。由於當代潛水廣泛運用水肺潛水之一的CCR，除了可讓呼出去的二氧化碳透過呼吸系統回收，在體能允許下，可在水下長達3小時。兩造並得出結論：無論是五十噚問世的1953年與50年後的2023，潛水最大的差異不在於深度、更在於潛水花費在水中的時間長度，因此：這款紀念腕表的防水性能與一般五十噚表款相同、未有刻意增強。

於此同時，新款的Tech Gombessa腕表為了「三小時」這個數據，刻意設計了一項可量測三小時的時間刻度、並且以一根特殊指針指示。表款保有五十噚的風格、精神，但因為功能不同、在細節處進行了微調。例如47毫米的尺寸，將便利於水下折射的變形，才能清楚讀取時間；單向旋轉表圈將以3小時為一整圈的量測單位；無表耳、表殼與表帶直接以螺絲固定的方式，將能降低海下碰撞的機率，並帶來服貼的配戴體驗。