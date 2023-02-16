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三商巧福聯名楓之谷M！推出主題店、主題套餐還送虛寶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
活動期間特別打造聯名外帶碗。圖／三商巧福提供
活動期間特別打造聯名外帶碗。圖／三商巧福提供

連鎖麵食「三商巧福」，自即日起與手遊「楓之谷M」攜手合作，凡購買指定套餐，就可獲得虛寶卡1張，張張有獎，還有機會獲得虛寶「暖呼呼牛肉麵帽子」。另外玩家出示遊戲畫面，可加贈「現燙青菜」1份，部份三商巧福門市，也將化身為楓之谷M怪物主題門市，讓玩家可以打卡拍照。

三商巧福與楓之谷M的聯名活動，時間自即日起至4月6日為止。以遊戲人氣怪物與牛肉麵食材為靈感，設計有「楓之谷M聯名外帶麵碗」，上頭可以看見可愛的遊戲角色。同時並推出期間限定的「楓迷推薦餐」跟「享福咖好餐」，均可品嚐到全新菜色。

「楓迷推薦餐」內含紅燒板腱牛肉麵、芝麻牛蒡絲與中杯飲料，原價215元，特價169元；「享福咖好餐」則是咖哩雞肉飯搭配現燙青菜、中杯飲料，原價195元，特價159元。套餐中搭配的「紅燒板腱牛肉麵」為全新產品，添加有辣豆瓣醬，展現傳統牛肉麵風味，單點原價145元，特價120元。同樣新推出的「咖哩雞肉飯」則是選用雞腿肉丁加入咖哩燉煮，帶來異國辛香，原價125元，特價109元。

活動期間，凡點購「楓迷推薦餐」跟「享福咖好餐」，就可獲得楓之谷M虛寶卡，張張有獎，並有機會獲得虛寶「暖呼呼牛肉麵帽子」。玩家至三商巧福全台門市出示遊戲內的畫面，消費滿200元，再送「現燙青菜」1份。另外三商巧福台北信陽店、台中太平店及台南長榮店，也特別化身楓之谷M怪物主題門市，讓菇菇寶貝、雪吉拉、皮卡啾可以陪伴粉絲一起享用餐點。

享福咖好餐，原價195元，特價159元。圖／三商巧福提供
享福咖好餐，原價195元，特價159元。圖／三商巧福提供
三商巧福指定門市，將限時化身為楓之谷M怪物主題門市。圖／三商巧福提供
三商巧福指定門市，將限時化身為楓之谷M怪物主題門市。圖／三商巧福提供
活動所贈送的虛寶卡張張有獎，還有機會獲得虛寶「暖呼呼牛肉麵帽子」。圖／三商巧福提供
活動所贈送的虛寶卡張張有獎，還有機會獲得虛寶「暖呼呼牛肉麵帽子」。圖／三商巧福提供
楓迷推薦餐，原價215元，特價169元。圖／三商巧福提供
楓迷推薦餐，原價215元，特價169元。圖／三商巧福提供

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