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爭鮮壽司「被男子污染3次」還放回去！官方緊急回應了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮。圖／報系資料照
爭鮮。圖／報系資料照

爭鮮迴轉壽司」愛河店，日前傳出有男子3次拿下食物，並以筷子戳、手摸後又放回餐檯軌道。對於此事，爭鮮於2月16日發表聲明，表示已經配合調查，另外也會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管。

爭鮮迴轉壽司愛河店遭女子反映，看到鄰座男子3度拿下軌道食物，用手摸或筷子刺後，再放回軌道。男子第一次放回食物時，該民眾就向主廚反映，主廚馬上丟掉那盤食物，但男子依然故我、持續碰觸食物。民眾除向店家反映，也提醒男子不能這樣，對方卻說「林北就是這樣」。

爭鮮於2月16日發布公告，表示衛生局接獲民眾檢舉，於2023年2月16日上午至爭鮮門市了解事發狀況，爭鮮公司已配合調查。

公告中也指出，女性顧客反應隔壁客人取下餐點後放回迴台，現場師傅當下立即撤盤，並將食物銷毀。男性顧客第二次將取下之餐點放回迴台，女性顧客制止其行為不當，當下男性顧客收回該盤壽司，雙方隨即發生爭執，店經理即刻上前調解，並告知男性顧客此行為不適當，若對食物有任何問題可與我方反應。後續女性顧客離場時，店經理給予用餐免費，並致歉造成不好的用餐體驗。

同時爭鮮也表示，依照門市規範，服務人員若發現顧客將取下之餐點再次放回迴台，會立即制止及撤除產品。爭鮮會持續加強門市人員教育訓練，執行更嚴格的品質控管，提供消費者安心的用餐環境。

爭鮮 壽司

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