ITZY示範換季最夯穿搭訣竅 CHARLES & KEITH助攻和女神同款鞋、包好簡單！

韓國女團ITZY即將在月底來台開唱，在此之前，她們擔任代言人的時尚品牌CHARLES & KEITH也曝光了新一季的形象大片，透過她們來演繹換季穿搭的必備元素。透過繽紛多彩的鞋包單品，展現每位成員的個人特色及時髦魅力，讓各個MIDZY（粉絲）想要與心中女神穿搭同款都不是問題。

運用大量亮麗色彩創造明快感受，藉由視覺刺激，讓人產生高興氛圍，是當前的流行設計趨勢。於是CHARLES & KEITH採蜜桃粉、嫩芽綠、檸檬黃運用於這季主打包款上，像是Petra微笑肩背包，有著特別設計的圓弧包身、多層次車縫細節，小巧精緻又充滿造型感。品牌經典Koa方釦小方包則換上嫩芽綠色，帶來清新活潑的朝氣感。除了包款之外，CHARLES & KEITH也延伸至鞋履之中，像是粉嫩色系毛呢的方釦繞踝高跟鞋，圓潤的防水台與大方釦踝帶展現復古質感。檸檬黃Vita小方頭貓跟鞋，將法式優雅與隨興帶入日常裝束。ITZY的五人就分別以上述單品，搭配了運動風格或是女人味十足的短版洋裝，抑或是率性穿搭，都能駕馭這些繽紛色系的鞋履與袋包，讓人都想全部打包回家。

韓國女團ITZY演繹時尚品牌CHARLES & KEITH春夏新品。圖／CHARLES & KEITH提供

時尚品牌kate spade首度與全球色彩權威Pantone合作開發全新顏色，命名為kate spade green，並推出限量聯名系列產品，藉以慶祝成立30周年。因此從1993年經典包款延伸而來的Sam Icon系列簡約方形斜垮包，就換上了kate spade green外觀，成為這系列主打商品。不僅如此，連kate spade招牌粉紅色黑桃狀Logo也變成綠色呈現，這系列除了包款之外，還推出限量版日記本和馬克杯，讓粉絲得以收藏。

韓國女團ITZY詮釋時尚品牌CHARLES & KEITH繽紛多彩鞋包單品。圖／CHARLES & KEITH提供

時尚品牌kate spade與全球色彩權威Pantone合作開發kate spade green，並推出限量聯名系列產品，藉以慶祝成立30周年。圖／摘自facebook

CHARLES & KEITH Vita小方頭貓跟鞋1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Petra 微笑肩背包1,890元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH方釦繞踝高跟鞋2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH方釦粗跟涼鞋2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH Koa方釦小方包2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供