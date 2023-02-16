雀斑混血厭世日模世理奈、男優濱尾範高 重返80玩復古

復古的風格，總讓人好想回到往昔美好。1980、1990的大型機台、電子雞、數位8 Bit風潮已然在近年復歸，近日更有混血雀斑日模世理奈（Serena Motola）、日本新生代男演員濱尾範高（濱尾ノリタカ）相繼以1980的復古風格造型，展現懷舊也現代的歡樂與摩登。

或許不能算世俗標準的「美人」、但混血名模世理奈（Serena Motola）以丹鳳眼與雀斑為特色，加上時而賣萌、時而厭世的表情更展現了次世代的特異獨行，在日本已經展露頭角，並曾登上日本老字號時尚雜誌《裝苑》封面。日前她出席日本Dover Street Market Ginza的快閃空間時，便在大型電動機台前綁了麻花辮、搭配小花外套、百褶短裙與鏤空長襪套，展現非一般的清新脫俗。

而同場活動出席的日本新生代男演員濱尾範高，除了擁有185公分身高、更是日本名校慶應義塾大學法學部畢業的高材生。濱尾範高近日以《假面騎士Revice》為演員而活躍，同時濃眉與深邃五官也陸續受到精品青睞，並曾多次為時尚雜誌《GQ》日本版拍攝服裝穿搭。只見濱尾範高在活動中換上一身亮面的黑色長大衣展現酷酷表情，並不時把玩操作電玩搖桿，展現出大男孩的不羈童心。

特別的是：兩位新世代偶像不約而同選擇了瑞士鐘表品牌帝舵（TUDOR）的表款造型，其中世理奈（Serena Motola）選擇了碧灣（Black Bay）系列的Fifty-Eight的青銅款，39毫米的表殼、表帶都為全青銅材質，並搭配具備瑞士天文台認證的MT5400自動上鍊機芯；而濱尾範高手上的則同為碧灣（Black Bay）系列的GMT S&G腕表，表款不僅混合使用了41毫米的精鋼表殼與黃金雙向旋轉外圈，雙色表圈並可顯示GMT兩地時間。