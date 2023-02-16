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劉令姿辣腿不敵！最美人妻唐藝昕出席FENDI這樣穿太會

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供

國際精品FENDI日前為於沈陽萬象城一樓中庭的全新期間限定店並舉辦開幕酒會，FENDI品牌形象大使、男神張若昀的美妻唐藝昕，演歌雙棲的劉令姿、羅一舟等明星都特地出席。這期間限定店是專為FENDI 2023春夏女裝系列設立，因此整體空間比照秀場，採用呼應春天氣息的摩洛哥藍色鋼架搭建起六邊形立體空間，搭配同色系網架墻面，地面則鋪陳高明度紅色地毯。限定店自即日起至2月28日為期僅一個月。

品牌大使唐藝昕因為出眾的容貌和演技，在演出《後宮甄嬛傳》後竄紅，與愛情長跑近10年的和《慶餘年》男主角張若昀於2019年結婚，如膠似漆的感情令人稱羨。這次她出席活動身穿米色針織衫搭配大口袋緞面長褲，兼具休閒運動又精緻自然，排扣針織衫不經意裸露的皮膚流露出自然性感又優雅的氣質。

劉令姿則選穿了一套藍色短裙裝露出纖細長腿，高領針織衫輪廓蓬鬆非常顯瘦，並以源自FENDI 2022秋冬高級訂製系列的東方式寬腰帶營造造型感，搭配品牌本季最新的Peekaboo Cut包和厚底鞋，兼具輕盈活力感與女性魅力。羅一舟則以暈染絲質襯衫搭配牛仔褲，傳遞本季男裝度假休閒氣息。

FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
演員、歌手羅一舟出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
演員、歌手羅一舟出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
演員、歌手羅一舟出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
演員、歌手羅一舟出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
劉令姿出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI品牌形象大使唐藝昕出席沈陽萬象城FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店開幕。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供
FENDI 2023春夏女裝系列期間限定店日前於沈陽萬象城開幕。圖／FENDI提供

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