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劉令姿辣腿不敵！最美人妻唐藝昕出席FENDI這樣穿太會
國際精品FENDI日前為於沈陽萬象城一樓中庭的全新期間限定店並舉辦開幕酒會，FENDI品牌形象大使、男神張若昀的美妻唐藝昕，演歌雙棲的劉令姿、羅一舟等明星都特地出席。這期間限定店是專為FENDI 2023春夏女裝系列設立，因此整體空間比照秀場，採用呼應春天氣息的摩洛哥藍色鋼架搭建起六邊形立體空間，搭配同色系網架墻面，地面則鋪陳高明度紅色地毯。限定店自即日起至2月28日為期僅一個月。
品牌大使唐藝昕因為出眾的容貌和演技，在演出《後宮甄嬛傳》後竄紅，與愛情長跑近10年的和《慶餘年》男主角張若昀於2019年結婚，如膠似漆的感情令人稱羨。這次她出席活動身穿米色針織衫搭配大口袋緞面長褲，兼具休閒運動又精緻自然，排扣針織衫不經意裸露的皮膚流露出自然性感又優雅的氣質。
劉令姿則選穿了一套藍色短裙裝露出纖細長腿，高領針織衫輪廓蓬鬆非常顯瘦，並以源自FENDI 2022秋冬高級訂製系列的東方式寬腰帶營造造型感，搭配品牌本季最新的Peekaboo Cut包和厚底鞋，兼具輕盈活力感與女性魅力。羅一舟則以暈染絲質襯衫搭配牛仔褲，傳遞本季男裝度假休閒氣息。
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