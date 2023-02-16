買大金冷暖空調最高可省1.2萬 再抽5台TOYOTA熱銷神車

內行都知道，農曆新年過後正是買空調的最佳時機，大金空調慶祝在台30周年，感恩回饋再加碼，除了即日起至7月底購買大金冷暖變頻空調最高可省12,000元，再享熱銷車款TOYOTA COROLLA CROSS汽車連環抽，獎項合計5輛，可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多，早鳥買空調現在正是時候。

大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，面對後疫情時代，「好空氣專家」大金空調更提出三位一體新技術全球新標準，包括溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉，全方位的清淨功能運用於旗下全產品線，為疫情日常帶來更健康舒適的生活空間。其中讓空調更舒適省電的關鍵技術，就是日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，同時智慧調控溫度與溼度，讓人吹得舒服又不怕傷荷包，包括包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。

針對民眾現在最在意的空氣潔淨度，日本大金日前與大阪大學研究發表「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明能抑制新冠病毒Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。其中一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，即搭載日本最先進閃流放電技術，可有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，達成開機防疫、關機防霉的全方位功能。