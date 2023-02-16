買大金冷暖空調最高可省1.2萬 再抽5台TOYOTA熱銷神車

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月底購買指定款大金冷暖變頻空調最高可省12,000元，再享TOYOTA COROLLA CROSS汽車連環抽，越早購買抽獎機會越多。圖／大金空調提供
即日起至7月底購買指定款大金冷暖變頻空調最高可省12,000元，再享TOYOTA COROLLA CROSS汽車連環抽，越早購買抽獎機會越多。圖／大金空調提供

內行都知道，農曆新年過後正是買空調的最佳時機，大金空調慶祝在台30周年，感恩回饋再加碼，除了即日起至7月底購買大金冷暖變頻空調最高可省12,000元，再享熱銷車款TOYOTA COROLLA CROSS汽車連環抽，獎項合計5輛，可累積連續抽獎，越早購買抽獎機會越多，早鳥買空調現在正是時候。

大金空調是目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌，面對後疫情時代，「好空氣專家」大金空調更提出三位一體新技術全球新標準，包括溫濕雙控、除菌抗病毒、防霉運轉，全方位的清淨功能運用於旗下全產品線，為疫情日常帶來更健康舒適的生活空間。其中讓空調更舒適省電的關鍵技術，就是日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，同時智慧調控溫度與溼度，讓人吹得舒服又不怕傷荷包，包括包括橫綱V系列、橫綱S系列、大關U系列，可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度調節1～2度，節能12％，舒適又省電。

針對民眾現在最在意的空氣潔淨度，日本大金日前與大阪大學研究發表「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明能抑制新冠病毒Omicron株達到99.97%，Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。其中一對一家用空調旗艦機種「橫綱V系列」，即搭載日本最先進閃流放電技術，可有效分解空氣中有害物質、細菌、病毒，達成開機防疫、關機防霉的全方位功能。

大金30感謝有您，即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，VRV mini系列每組現金回饋最高7,000元，還可以申請政府節能補助每組3,000元，貨物稅【貨物稅】貨物稅是根據《貨物稅條例》規定課徵的國家稅務，由政府向國內產製或從國外進口的貨物徵收的一種銷售稅。我國貨物稅條例列舉應徵收貨物稅的貨物包括：橡膠輪胎、水泥及代水泥、飲料品、平板玻璃。油氣類。電器類及車輛類。退稅每組2,000元/組，等於最高可省12,000元。另外，活動期間購買大金家用空調並寄回實體產品保固卡第二聯影本+發票影本（含交易明細），即可參加抽獎。擬於6～8月共抽出5位幸運得主，可獲得市價80.5萬TOYOTA COROLLA CROSS 1.8L汽油安心車款乙輛。

大金空調溫濕雙控、冷暖機種齊全，早鳥買空調現在正是時候。圖／大金空調提供
大金空調溫濕雙控、冷暖機種齊全，早鳥買空調現在正是時候。圖／大金空調提供
日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，舒適又省電。圖／大金空調提供
日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，舒適又省電。圖／大金空調提供

日本 疫情 省電

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