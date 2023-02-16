台南友愛街再添新酒吧！「Dark Circles黑眼圈」登場

台南友愛街再添新酒吧！位於友愛街152號2樓的「Dark Circles黑眼圈」酒吧，去年底開始試營運，調整方向後今年正式登場，主理人Bin想為大家提供一個脫離日常的深夜生活圈，用一杯特色調酒舒緩疲憊的身心、一份美味的餐點滿足口慾，再帶著微醺、快樂的心情離開。

「Dark Circles黑眼圈」內裝風格簡約現代，設計理念以最古老的幾何圖形「圓」為核心，經典老搖滾的節奏循環播放，伴隨店內瀰漫一股獨有的木質調氣味，讓人十分放鬆。

打開酒單，「璉霧」以清甜的蓮霧作為海，清香的綠豆蔻做為風，以杏仁為舟，成為一杯清爽的雞尾酒。「泰」以泰國為發想，使用三種泰式料理常見的食材，卡菲爾萊姆葉、檸檬香茅、芒果，創造出酸甜口感的熱帶雞尾酒。「花生果醬三明治」以美國經典早餐作為發想，使用新竹福源花生醬與琴酒混合，加上葡萄與藥草酒， 喝起來有苦、有甜、有果香，搭配上蜷尾家烤軟法吐司，泡著酒液吃更像是真的花生果醬三明治。

在餐點方面，也挺有特色。「黑眼圈薯條」將金黃酥脆的薯條，撒上鮮紅肯瓊香料粉，沾上特製水果優格美乃滋，入口後會嚐到檸檬與柳橙的酸甜清爽，加上含有豐富香氣的梅子苦精。「南洋雞」以日式唐揚雞為原型，鮮嫩多汁的雞腿肉，點綴淡淡的椰子與泰國檸檬葉香氣，附上特製的葡萄柚香草醬，爽口的辣度與葡萄柚果香讓人欲罷不能、一口接著一口。

◎Dark Circles黑眼圈酒吧

．地址：700台南市中西區友愛街152號2樓 ．營業時間：晚間20：00～凌晨02：00（週二公休） ．線上訂位：https://reurl.cc/lZ8o4 ．每人最低消費：週日至週四350元，週五至週六及國定假日600元

花生果醬三明治。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

南洋雞。圖／Dark Circles黑眼圈提供。

「Dark Circles黑眼圈」主理人Bin。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

黑眼圈薯條。圖／Dark Circles黑眼圈提供。

「Dark Circles黑眼圈」空間設計理念以最古老的幾何圖形「圓」為核心。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。