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台南友愛街再添新酒吧！「Dark Circles黑眼圈」登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
璉霧。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
璉霧。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台南友愛街再添新酒吧！位於友愛街152號2樓的「Dark Circles黑眼圈」酒吧，去年底開始試營運，調整方向後今年正式登場，主理人Bin想為大家提供一個脫離日常的深夜生活圈，用一杯特色調酒舒緩疲憊的身心、一份美味的餐點滿足口慾，再帶著微醺、快樂的心情離開。

「Dark Circles黑眼圈」內裝風格簡約現代，設計理念以最古老的幾何圖形「圓」為核心，經典老搖滾的節奏循環播放，伴隨店內瀰漫一股獨有的木質調氣味，讓人十分放鬆。

打開酒單，「璉霧」以清甜的蓮霧作為海，清香的綠豆蔻做為風，以杏仁為舟，成為一杯清爽的雞尾酒。「泰」以泰國為發想，使用三種泰式料理常見的食材，卡菲爾萊姆葉、檸檬香茅、芒果，創造出酸甜口感的熱帶雞尾酒。「花生果醬三明治」以美國經典早餐作為發想，使用新竹福源花生醬與琴酒混合，加上葡萄與藥草酒， 喝起來有苦、有甜、有果香，搭配上蜷尾家烤軟法吐司，泡著酒液吃更像是真的花生果醬三明治。

在餐點方面，也挺有特色。「黑眼圈薯條」將金黃酥脆的薯條，撒上鮮紅肯瓊香料粉，沾上特製水果優格美乃滋，入口後會嚐到檸檬與柳橙的酸甜清爽，加上含有豐富香氣的梅子苦精。「南洋雞」以日式唐揚雞為原型，鮮嫩多汁的雞腿肉，點綴淡淡的椰子與泰國檸檬葉香氣，附上特製的葡萄柚香草醬，爽口的辣度與葡萄柚果香讓人欲罷不能、一口接著一口。

◎Dark Circles黑眼圈酒吧

．地址：700台南市中西區友愛街152號2樓

．營業時間：晚間20：00～凌晨02：00（週二公休）

．線上訂位：https://reurl.cc/lZ8o4

．每人最低消費：週日至週四350元，週五至週六及國定假日600元

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
花生果醬三明治。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
花生果醬三明治。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
南洋雞。圖／Dark Circles黑眼圈提供。
南洋雞。圖／Dark Circles黑眼圈提供。
「Dark Circles黑眼圈」主理人Bin。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Dark Circles黑眼圈」主理人Bin。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
黑眼圈薯條。圖／Dark Circles黑眼圈提供。
黑眼圈薯條。圖／Dark Circles黑眼圈提供。
「Dark Circles黑眼圈」空間設計理念以最古老的幾何圖形「圓」為核心。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Dark Circles黑眼圈」空間設計理念以最古老的幾何圖形「圓」為核心。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
泰。圖／Dark Circles黑眼圈提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

薯條 台南 泰國

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