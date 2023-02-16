23FW紐約時裝周／NCT Johnny化身真人「小王子」捧場Thom Browne秋冬大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
韓國男團NCT成員Johhny朝聖THOM BROWNE秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
韓國男團NCT成員Johhny朝聖THOM BROWNE秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

設計師品牌THOM BROWNE與運動品牌adidas在今年一月因為「四條線」、「三條線」當作Logo而對簿公堂，最終法官認定不會造成認知混淆，判THOM BROWNE勝訴，也讓更多人認識了這個帶有獨特風格的時裝品牌。而剛結束的THOM BROWNE秋冬大秀，則以經典小說「小王子」為靈感，形塑出設計師心中幻想的奇妙境地，讓韓國男團NCT成員Johhny（徐英浩）、「國民男友」歌手Eric Nam也來朝聖。

時常收看韓劇的人，勢必都會發現一件有趣的事，無論男主角是否為高富帥，設計師品牌THOM BROWNE的著名針織開襟衫、帶有紅白藍條紋標籤的襯衫，都是造型標準配備，說THOM BROWNE可能是韓劇造型師與男星的最愛，一點都不為過。而THOM BROWNE這季以「小王子」為靈感，而前去看秀的韓國男團NCT成員Johhny則身穿品牌春夏人字紋與格紋拼接經典剪裁西裝，還在肩上裝飾一件外套，搭配中長捲髮，也頗有作者聖修伯里筆下小王子的丰采。同場名人還有韓國歌手「國民男友」Eric Nam、日本諧星渡邊直美和捷克超模Karolina Kurkova也都換上品牌春夏新裝捧場。

THOM BROWNE秋冬大秀，場景就佈置成小王子降落時杳無人煙的沙漠一般。圖／THOM BROWNE提供
THOM BROWNE秋冬大秀，場景就佈置成小王子降落時杳無人煙的沙漠一般。圖／THOM BROWNE提供

THOM BROWNE秋冬大秀，場景就佈置成小王子降落時杳無人煙的沙漠一般，地板上覆蓋著一層沙，中間是一架飛機，天上則懸掛著象徵行星和恆星的裝飾。而且「小王子」中的角色特色，也被設計師Thom Browne運用於服裝中，首個登場造型，就是一名飛行員身穿珠飾、流蘇和網紗組成的連身衣，外搭變形蟲花紋飛行員服與厚底太空人靴。而有著拼接金色刺繡圖案袖的變形蟲紋緹花洋裝，裝飾流蘇與水晶的紅色漸變亮片洋裝，則是代表了書中被小王子馴服的狐狸。許多人有感觸的玫瑰花篇章，則變成了變形蟲花紋緹花洋裝，搭配金色與銀色漸變亮片縫製而成的上衣與窄裙。

韓國男團NCT成員Johhny身穿THOM BROWNE拼接經典西裝，還在肩上裝飾了一件外套，搭配中長捲髮，也頗有作者聖修伯里筆下小王子的丰采。圖／THOM BROWNE提供
韓國男團NCT成員Johhny身穿THOM BROWNE拼接經典西裝，還在肩上裝飾了一件外套，搭配中長捲髮，也頗有作者聖修伯里筆下小王子的丰采。圖／THOM BROWNE提供

雖然設計師Thom Browne認為這季的核心是在描述一個關於孤獨、失落、決心與探索的故事，不過藉由他的創意，將格紋以及貫串全系列的變形蟲花紋、直紋交織，在視覺上創造了豐富且炫目變化。而且THOM BROWNE知名的超寬肩剪裁以及誇張的比例，放大了「小王子」一書中奇幻部分；同時運用解構手法將針織與毛料、西裝常用面料融合，既改變了身體的視覺型態，也傳達出往後不管是誰旅途將不再感到寂寞的意涵。

美國女星、饒舌歌手Queen Latifah捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
美國女星、饒舌歌手Queen Latifah捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

日本諧星渡邊直美捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
日本諧星渡邊直美捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

「國民男友」歌手Eric Nam以品牌經典裙裝，現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
「國民男友」歌手Eric Nam以品牌經典裙裝，現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

捷克超模Karolina Kurkova現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供
捷克超模Karolina Kurkova現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

珠飾、流蘇和網紗組成的連身衣，外搭變形蟲花紋飛行員服與厚底太空人靴，象徵了飛行員。圖／THOM BROWNE提供
珠飾、流蘇和網紗組成的連身衣，外搭變形蟲花紋飛行員服與厚底太空人靴，象徵了飛行員。圖／THOM BROWNE提供

穿著白色解構設計剪裁、背後繫帶的粗花呢洋裝，披著飾有珍珠的透明絲質披肩的模特兒，代表了「天使」。圖／THOM BROWNE提供
穿著白色解構設計剪裁、背後繫帶的粗花呢洋裝，披著飾有珍珠的透明絲質披肩的模特兒，代表了「天使」。圖／THOM BROWNE提供

有著拼接金色刺繡圖案袖的變形蟲紋緹花洋裝，裝飾流蘇與水晶的紅色漸變亮片洋裝，則是代表了書中被小王子馴服的狐狸。圖／THOM BROWNE提供
有著拼接金色刺繡圖案袖的變形蟲紋緹花洋裝，裝飾流蘇與水晶的紅色漸變亮片洋裝，則是代表了書中被小王子馴服的狐狸。圖／THOM BROWNE提供

許多人有感觸的玫瑰花篇章，則變成了變形從蟲花紋緹花洋裝，搭配金色與銀色漸變亮片縫製而成的上衣與窄裙。圖／THOM BROWNE提供
許多人有感觸的玫瑰花篇章，則變成了變形從蟲花紋緹花洋裝，搭配金色與銀色漸變亮片縫製而成的上衣與窄裙。圖／THOM BROWNE提供

穿著灰色法蘭絨粗花呢剪裁服裝，搭配以猴麵包樹為靈感設計的金色編織圖案格紋洋裝的「小王子」形象。圖／THOM BROWNE提供
穿著灰色法蘭絨粗花呢剪裁服裝，搭配以猴麵包樹為靈感設計的金色編織圖案格紋洋裝的「小王子」形象。圖／THOM BROWNE提供

身穿絲綢嵌花的白色烏干紗長洋裝的模特兒，代表小王子離開家鄉星球後在與飛行員相遇之前造訪過的6個行星。圖／THOM BROWNE提供
身穿絲綢嵌花的白色烏干紗長洋裝的模特兒，代表小王子離開家鄉星球後在與飛行員相遇之前造訪過的6個行星。圖／THOM BROWNE提供

品牌

延伸閱讀

台中兄妹倆錯過校車走1個多少時求助 暖警化身超級保母

改編自馬伯庸歷史讀本 張若昀化身古裝「數學天才」

淡水海關碼頭喵兔洋樓續展 「巨兔破關」裝置吸睛

巴拉圭總統化身親善大使 將巴國肉品變身台灣庶民美食

相關新聞

米奇大同電鍋太萌了！限時5天7-ELEVEN再推免集點快閃購 玩具總動員鐵粉絕對買爆

上一波迪士尼100周年系列一推出就被買爆，7-ELEVEN宣布全店自2月22日起展開迪士尼100周年系列第2波活動「PI...

相隔50餘年攝影界資深偶像團「V-10」在台南重聚展出

每一個時代都有所謂的「前衛」，在70年代，攝影界仍沈浸在一片唯美風格下，當時有一群跨領域的藝術創作者，成立「V-10 視...

23FW紐約時裝周／NCT Johnny化身真人「小王子」捧場Thom Browne秋冬大秀

設計師品牌THOM BROWNE與運動品牌adidas在今年一月因為「四條線」、「三條線」當作Logo而對簿公堂，最終法官認定不會造成認知混淆，判THOM BROWNE勝訴，也讓更多人認識了這個帶有獨特風格的時裝品牌。而剛結束的THOM BROWNE秋冬大秀，則以經典小說「小王子」為靈感，形塑出設計師心中幻想的奇妙境地，讓韓國男團NCT成員Johhny（徐英浩）、「國民男友」歌手Eric Nam也來朝聖。

台北統一時代「春美妝」滿3000送300 新櫃名單揭曉

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期2月16日登場，2月16日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300，搶攻連假商機...

Marvel x Pandora星際異攻隊來了！迷你手遊載起來玩

《星際異攻隊》是漫威（Marvel）電影宇宙第五階段，最終章《星際異攻隊3》預計將於5月上映，台灣更將搶先美國提早曝光，...

2月18日補班不憂鬱！Cozzi Café買1送1、怡客套餐免百元

2/18(六)補班日，國泰飯店觀光事業旗下咖啡品牌「Cozzi Café」於補班日當天推優惠，憑Line@優惠券，即可享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦