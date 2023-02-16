23FW紐約時裝周／NCT Johnny化身真人「小王子」捧場Thom Browne秋冬大秀

設計師品牌THOM BROWNE與運動品牌adidas在今年一月因為「四條線」、「三條線」當作Logo而對簿公堂，最終法官認定不會造成認知混淆，判THOM BROWNE勝訴，也讓更多人認識了這個帶有獨特風格的時裝品牌。而剛結束的THOM BROWNE秋冬大秀，則以經典小說「小王子」為靈感，形塑出設計師心中幻想的奇妙境地，讓韓國男團NCT成員Johhny（徐英浩）、「國民男友」歌手Eric Nam也來朝聖。

時常收看韓劇的人，勢必都會發現一件有趣的事，無論男主角是否為高富帥，設計師品牌THOM BROWNE的著名針織開襟衫、帶有紅白藍條紋標籤的襯衫，都是造型標準配備，說THOM BROWNE可能是韓劇造型師與男星的最愛，一點都不為過。而THOM BROWNE這季以「小王子」為靈感，而前去看秀的韓國男團NCT成員Johhny則身穿品牌春夏人字紋與格紋拼接經典剪裁西裝，還在肩上裝飾一件外套，搭配中長捲髮，也頗有作者聖修伯里筆下小王子的丰采。同場名人還有韓國歌手「國民男友」Eric Nam、日本諧星渡邊直美和捷克超模Karolina Kurkova也都換上品牌春夏新裝捧場。

THOM BROWNE秋冬大秀，場景就佈置成小王子降落時杳無人煙的沙漠一般。圖／THOM BROWNE提供

THOM BROWNE秋冬大秀，場景就佈置成小王子降落時杳無人煙的沙漠一般，地板上覆蓋著一層沙，中間是一架飛機，天上則懸掛著象徵行星和恆星的裝飾。而且「小王子」中的角色特色，也被設計師Thom Browne運用於服裝中，首個登場造型，就是一名飛行員身穿珠飾、流蘇和網紗組成的連身衣，外搭變形蟲花紋飛行員服與厚底太空人靴。而有著拼接金色刺繡圖案袖的變形蟲紋緹花洋裝，裝飾流蘇與水晶的紅色漸變亮片洋裝，則是代表了書中被小王子馴服的狐狸。許多人有感觸的玫瑰花篇章，則變成了變形蟲花紋緹花洋裝，搭配金色與銀色漸變亮片縫製而成的上衣與窄裙。

韓國男團NCT成員Johhny身穿THOM BROWNE拼接經典西裝，還在肩上裝飾了一件外套，搭配中長捲髮，也頗有作者聖修伯里筆下小王子的丰采。圖／THOM BROWNE提供

雖然設計師Thom Browne認為這季的核心是在描述一個關於孤獨、失落、決心與探索的故事，不過藉由他的創意，將格紋以及貫串全系列的變形蟲花紋、直紋交織，在視覺上創造了豐富且炫目變化。而且THOM BROWNE知名的超寬肩剪裁以及誇張的比例，放大了「小王子」一書中奇幻部分；同時運用解構手法將針織與毛料、西裝常用面料融合，既改變了身體的視覺型態，也傳達出往後不管是誰旅途將不再感到寂寞的意涵。

美國女星、饒舌歌手Queen Latifah捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

日本諧星渡邊直美捧場THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

「國民男友」歌手Eric Nam以品牌經典裙裝，現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

捷克超模Karolina Kurkova現身THOM BROWNE 2023秋冬大秀。圖／THOM BROWNE提供

珠飾、流蘇和網紗組成的連身衣，外搭變形蟲花紋飛行員服與厚底太空人靴，象徵了飛行員。圖／THOM BROWNE提供

穿著白色解構設計剪裁、背後繫帶的粗花呢洋裝，披著飾有珍珠的透明絲質披肩的模特兒，代表了「天使」。圖／THOM BROWNE提供

有著拼接金色刺繡圖案袖的變形蟲紋緹花洋裝，裝飾流蘇與水晶的紅色漸變亮片洋裝，則是代表了書中被小王子馴服的狐狸。圖／THOM BROWNE提供

許多人有感觸的玫瑰花篇章，則變成了變形從蟲花紋緹花洋裝，搭配金色與銀色漸變亮片縫製而成的上衣與窄裙。圖／THOM BROWNE提供

穿著灰色法蘭絨粗花呢剪裁服裝，搭配以猴麵包樹為靈感設計的金色編織圖案格紋洋裝的「小王子」形象。圖／THOM BROWNE提供