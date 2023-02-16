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台北統一時代「春美妝」滿3000送300 新櫃名單揭曉

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
統一時代台北店3月新櫃包括One Boy、瑜珈服飾SportyChic。圖／統一時代提供
統一時代台北店3月新櫃包括One Boy、瑜珈服飾SportyChic。圖／統一時代提供

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期2月16日登場，2月16日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300，搶攻連假商機2月23日至2月28日期間再加碼icash2.0或icashPay支付滿3,000再享10% OPEN POINT點數回饋，合計回饋高達20%。

同時，統一時代百貨台北店春季透過大型改裝再增吸客力，今年春季改裝共19個櫃位，整體改裝幅度較去年增加2成，同時一半以上的櫃位皆為全新進駐，涵蓋服飾配件8家、化妝品香氛6家、家居用品4家及餐飲1家櫃位，3月1日起陸續開幕。

改裝亮點包含「One Boy」將於3月10日全新開幕，同時再添2家運動時尚品牌，「Reebok」於3月7日全新開幕商品7折起；網羅韓國新銳品牌的瑜珈服飾專賣「SportyChic」於3月1日開幕。家用則有北區百貨獨家首櫃的「三心科技」專賣淨水器、電子鎖；匯集日本設計家電品牌的BALMUDA、正負零±0、TESCOM、BRUNO複合櫃位，有助擴增家用家電品類，讓商品種類更趨全面。美食伴手禮還有造型饅頭「美姬饅頭」3月1日初登場。

口罩即將全面解封，以後出門不再可以偷懶畫半套，彩妝需求勢必提高，於是統一時代台北店攜手館內ESTEE LAUDER、YSL、LANCOME、MAC、植村秀、BOBBI BROWN、資生堂東京櫃、NARS、碧兒泉9家美妝保養品牌，推出春季「時代美妝學院」於即日起至3月5日開課，邀請專業講師舉辦一系列春季美妝保養課程，提供春季時尚妝容、美肌檢測、有感保養教學。3月2日至3月5日推出實用卡友禮「Bvi刷具旅行組」內含4隻刷具，讓彩妝收納更方便，會員當日單筆消費滿800元並扣除點數8點即可兌換，限量1,500份。

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期，2月16日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店「春美妝」檔期，2月16日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300。圖／統一時代提供
統一時代百貨3月2日至3月5日卡友禮Bvi刷具旅行組。圖／統一時代提供
統一時代百貨3月2日至3月5日卡友禮Bvi刷具旅行組。圖／統一時代提供
BALMUDA複合櫃位3月1日新開幕，推出蒸氣烤麵包機原價8,990元，特價7,490元。圖／統一時代提供
BALMUDA複合櫃位3月1日新開幕，推出蒸氣烤麵包機原價8,990元，特價7,490元。圖／統一時代提供
Reebok 3月7日全新開幕，推出商品7折起，滿3,800元現抵300元。圖／統一時代提供
Reebok 3月7日全新開幕，推出商品7折起，滿3,800元現抵300元。圖／統一時代提供

統一時代百貨 品牌 彩妝

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