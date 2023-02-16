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Marvel x Pandora星際異攻隊來了！迷你手遊載起來玩

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新系列以《星際異攻隊》中的英雄、友誼和樂趣為設計靈感，收藏中融入了深受大家喜愛的角色和象徵符號，為造型注入超凡力量。。圖／Pandora提供
全新系列以《星際異攻隊》中的英雄、友誼和樂趣為設計靈感，收藏中融入了深受大家喜愛的角色和象徵符號，為造型注入超凡力量。。圖／Pandora提供

《星際異攻隊》是漫威（Marvel）電影宇宙第五階段，最終章《星際異攻隊3》預計將於5月上映，台灣更將搶先美國提早曝光，隨著預告片日前釋出，Marvel x Pandora系列也將自即日起於全球專賣店和官網登場，共推出一條全新Marvel飾釦蛇形手鍊、五款串飾和一款戒指。同時繼去年推出第一個Marvel x Pandora系列的迷你遊戲後，今年也同步推出再度推出《星際異攻隊》線上迷你遊戲（https://itsshowtime.pandora.net），帶領玩家展開搜集串飾的任務。

深受歡喜愛的主要角色星爵、格魯特與火箭浣熊，以925銀製造，呈現標誌性細節和鑄刻經典對白。格魯特（Groot）串飾秀出招牌舞姿，眼睛鑲嵌棕色人造水晶，毛髮細節逼真，後腦上刻有他唯一會說的一句話「I AM GROOT【OT】公辦民營（OT，Operate and Transfer），即政府將已經興建完成的公共建設，委託民間經營，等到營運期滿之後，政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於，OT案的硬體設施較佳，幾乎不需要再重新整修。」。格魯特戒指戒環裝飾4片鑲嵌鋯石的葉子，中間呈現笑咪咪的格魯特，雙眼點綴黑色琺瑯，戒指內圈鐫刻「I AM GROOT」字樣。

星爵造型吊飾以925銀鑄造，手繪琺瑯妝點耳機、外套和靴子，手持他的專用槍Quad Blaster和Walkman，頭戴經典頭盔，細節豐富，眼睛鑲嵌閃亮的紅色寶石，吊飾環圈兩側分別鑄刻「STAR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。-LORD」和「LEGENDARY OUTLAW」字樣，正面飾以星際異攻隊徽章。而他最有名的錄音帶也變山串飾，點綴黑色和透明紅色琺瑯。

專業的機師和狙擊手火箭浣熊，造型串飾配備他的招牌武器激光炮和噴射背包，後腦上鑄刻名言「NOTHING LIKE ME 'CEPT ME」；最後一款串飾則是結合火箭浣熊與格魯特做成徽章造型，一面鑄刻「OH YEAAHH」字樣，另一面則裝飾鏤空星形徽號和 「GUARDIANS」搭配藍色琺瑯，歌頌兩人橫跨銀河的友誼。

Marvel x Pandora《星際異攻隊》火箭浣熊與格魯特徽章造型串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》火箭浣熊與格魯特徽章造型串飾，2,080元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora漫威飾釦蛇形手鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora漫威飾釦蛇形手鍊，3,680元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora 系列除了《星際異攻隊》還有蜘蛛人和鋼鐵人。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora 系列除了《星際異攻隊》還有蜘蛛人和鋼鐵人。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》跳舞格魯特造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》跳舞格魯特造型串飾，2,480元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》火箭浣熊造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》火箭浣熊造型串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》系列。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》系列。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》星爵造型吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》星爵造型吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》錄音帶造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》錄音帶造型吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora與Marvel創作者緊密合作，將《星際異攻隊》的英雄精神活現眼前。星爵、格魯特與火箭浣熊選用由手工綴飾的925銀製造，呈現標誌性細節和鑄刻經典對白。圖／Pandora提供
Pandora與Marvel創作者緊密合作，將《星際異攻隊》的英雄精神活現眼前。星爵、格魯特與火箭浣熊選用由手工綴飾的925銀製造，呈現標誌性細節和鑄刻經典對白。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》格魯特葉子造型戒指，2,480元。圖／Pandora提供
Marvel x Pandora《星際異攻隊》格魯特葉子造型戒指，2,480元。圖／Pandora提供

浣熊 火箭 戒指

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