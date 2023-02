Marvel x Pandora星際異攻隊來了！迷你手遊載起來玩

《星際異攻隊》是漫威(Marvel)電影宇宙第五階段,最終章《星際異攻隊3》預計將於5月上映,台灣更將搶先美國提早曝光,隨著預告片日前釋出,Marvel x Pandora系列也將自即日起於全球專賣店和官網登場,共推出一條全新Marvel飾釦蛇形手鍊、五款串飾和一款戒指。同時繼去年推出第一個Marvel x Pandora系列的迷你遊戲後,今年也同步推出再度推出《星際異攻隊》線上迷你遊戲(https://itsshowtime.pandora.net),帶領玩家展開搜集串飾的任務。

深受歡喜愛的主要角色星爵、格魯特與火箭浣熊,以925銀製造,呈現標誌性細節和鑄刻經典對白。格魯特(Groot)串飾秀出招牌舞姿,眼睛鑲嵌棕色人造水晶,毛髮細節逼真,後腦上刻有他唯一會說的一句話「I AM GRO OT【OT】公辦民營(OT,Operate and Transfer),即政府將已經興建完成的公共建設,委託民間經營,等到營運期滿之後,政府再收回。如各地的勞工活動中心就外包給民間旅館業者經營。和ROT「整建─營運─移轉」最大不同之處在於,OT案的硬體設施較佳,幾乎不需要再重新整修。 」。格魯特戒指戒環裝飾4片鑲嵌鋯石的葉子,中間呈現笑咪咪的格魯特,雙眼點綴黑色琺瑯,戒指內圈鐫刻「I AM GROOT」字樣。

星爵造型吊飾以925銀鑄造,手繪琺瑯妝點耳機、外套和靴子,手持他的專用槍Quad Blaster和Walkman,頭戴經典頭盔,細節豐富,眼睛鑲嵌閃亮的紅色寶石,吊飾環圈兩側分別鑄刻「ST AR【AR】AR擴增實境技術(Augmented Reality)是近來廣泛被使用的技術,其概念是將電腦資訊疊合到現實世界,使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片,包括實物或圖像,系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋,再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量,連結雲端,擴大運用範圍。 -LORD」和「LEGENDARY OUTLAW」字樣,正面飾以星際異攻隊徽章。而他最有名的錄音帶也變山串飾,點綴黑色和透明紅色琺瑯。