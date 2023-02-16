「PINGU企鵝家族」限定店北高接力 台北場大直ATT先發

「PINGU企鵝家族」期間限定店北高兩地接續登場，台北場即日起至3/12在大直ATT e Life一樓以「PINGU跟你宅一起」為主題五大拍照打卡點，高雄場接著3/2至4/17在統一時代百貨接續登場，以「PINGU 雪樂園」為主題推出6米PINGU氣偶，以及三大打卡點。現場也推出近 20款新品讓PINGU迷蒐集。

大直 ATT 以「PINGU 跟你宅一起」為主題，五大拍照區分別是PINGU、PINGA兄妹倆的「睡前故事時間」、企鵝家族一家四口「客廳耍廢最開心」的時光，以及「疊疊衣服做家事」、「喀嚓喀嚓愛拍照」、「我們都愛伴娃熊」等五大打卡牆，感受PINGU家族的一天。

高雄統一時代百貨以「PINGU 雪樂園」為主題，有首次在港都亮相的「6米PINGU氣偶」現身時代廣場OPEN水池，店內呈現企鵝家族一家以及PINGU海豹朋友ROBBY在「雪屋造型立牌」前，還有PINGU、PINGA「兄妹冰雪甜甜樂」等設置。

「PINGU 企鵝家族」期間限定店

台北場 地點｜大直 ATT e LIFE 新娛樂動漫特區(台北市中山區敬業三路123號) 日期｜2月15日至3月12日 高雄場 地點｜統一時代百貨高雄店1F戶外時代廣場 (高雄市前鎮區中華五路789號) 日期｜3月2日至4月17日

「PINGU企鵝家族」期間限定店，台北場即日起至3/12在大直ATT e Life一樓推出。圖／信賴互動提供

「PINGU企鵝家族」新款周邊。圖／信賴互動提供

「PINGU企鵝家族」ATT e Life期間限定店。圖／信賴互動提供