相隔50餘年攝影界資深偶像團「V-10」在台南重聚展出

每一個時代都有所謂的「前衛」，在70年代，攝影界仍沈浸在一片唯美風格下，當時有一群跨領域的藝術創作者，成立「V-10 視覺藝術群」，拍攝出許多在當時被認為前衛的攝影作品，讓藝壇相當驚豔，相隔50年，其中有些人已老去、有些人仍孜孜於創作，成大藝坊本周六起，舉辦這場難得一見的「V-10五人＠台南」特展，展出當年V-10中5位成員的作品。

展出的創作者包括莊靈、黃永松、郭英聲、林柏樑及劉振祥，在藝壇上都頗有名聲、獲獎眾多，內容除了5位大師在V-10時期作品，也配合台南主題，將他們過去拍攝台南的壓箱寶拿出來，再加上代表作，共31件。展期從2月18日到4月15日，18日下午2點開幕。

這項展出由成大藝術研究所教授王雅倫策展，她表示，V-10 視覺藝術群有台灣影壇資深偶像團體之稱，成軍於20世紀70年代初期，是台灣最早的一個跨領域藝術創作的團體，這群攝影家也走出了台灣藝術第一波的藝術自主性。在今日藝術漸漸走進虛擬數位世界，有別於傳統，藉由展出向前輩致敬。

莊靈則表示，身處在當時禁錮社會後期，受到國外新興文藝思潮的影響，國內標舉著「現代」的文學、繪畫、音樂、戲劇和影像，剛在奮力挣扎破土萌芽；一群小伙子，一方面有感於攝影風氣的憋悶，一方面急思加以改變，於是大部分人在個别參與過幾次零星的前衛影像活動之後，便在對影像藝術有共同的理想和自我期許下，覺得有成立團體，以辦展覽來推動新影像理念之必要，V-10視覺藝術群便因此成立。

策展單位指出，1969 年是台灣攝影藝術發展極為關鍵的一年，張照堂等9人，在台北「精工舍畫廊」舉辦「現代攝影9人展」，為台灣攝影界開啟了新的內涵與風貌。1970 年郭英聲也與葉政良、周棟國於「精工舍畫廊」舉行「現代攝影3人展」，開闢出「現代」之路。1971年，來自不同藝術領域的10位藝術家（美術設計、攝影、繪畫、報刊編輯、電視新聞和電影攝影），包括胡永、張國雄、龍思良、莊靈、凌明聲、謝震基、張照堂、周棟國、葉政良與郭英聲，組成了V-10 視覺藝術群(Group Visual-10)，其作品所呈現的強烈試驗與設計性風格，跳脫了沙龍攝影所推崇的詩情畫意。

當時參加展覽的成員依個人對影像藝術的認知，異於當時主流攝影的主題、構圖與取景角度，在內容上有些是緊扣現實生活的寫實紀錄，有些則是反映當時存在主義思潮的荒謬虚無。這些攝影創作不僅呈現當時台灣社會與台灣攝影的另一種面貌，更鞏固了「現代攝影」在台灣發展的地位，也帶動「現代攝影」 潮流。

1976年V-10視覺藝術群又以「 76大展」為名，在台北南海路的美國新聞處林肯中心舉辦第3次聯展；而漢聲雜誌（ECHO）中文版也宣告問世；第一期就是由黄永松策劃主編的攝影專輯。 1983年，大夥才又重新聚攏，並且發想合辦「'83台北」 聯展。好幾位依然不能參加，但增加了新夥伴林柏樑與劉振祥。

「'86 逍遙遊」是V-10視覺藝術群在80年代的最後一次展出；2003年8月，睽別17年後的V-10以「又見 V-10」的面貌再次出現於台灣影界，於北美館展現他們十餘年的創作累積。而這一次成大聯展，則是V-10成軍50餘年後。