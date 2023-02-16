米奇大同電鍋太萌了！限時5天7-ELEVEN再推免集點快閃購 玩具總動員鐵粉絕對買爆

上一波迪士尼100周年系列一推出就被買爆，7-ELEVEN宣布全店自2月22日起展開迪士尼100周年系列第2波活動「PIX AR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。 繽紛奇幻快閃購/集點送」，本波集點以迪士尼皮克斯動畫角色為靈感，囊括《玩具總動員》裡的胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、最萌反派熊抱哥以及《怪獸電力公司》裡的毛怪等，推出生活居家、3C辦公以及外出等周邊，同步也攜手美國OUTDOOR、infoThink、大同電鍋、百耘圖等品牌商品，超實用的包款、3C周邊、小家電，肯定讓迪士尼鐵粉荷包再度失守。

自2月22日下午15點起至2月26日止，7-ELEVEN限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。俏皮百搭的OUTDOOR後背包系列，繽紛圖騰大人小孩都適用，還有米奇耳朵造型超可愛；而實用度滿分的infoThink手機周邊，包括智慧 LED【LED】LED（Light Emitting Diode）是由半導體材料所製成的發光元件。由於不同的材料會發出不同的波長，形成不同顏色的光源，因此可區分為可見光LED及不可見光LED。在可見光LED中，傳統亮度LED主要用在消費性產品或室內顯示應用；高亮度LED則以戶外看板、交通號誌、汽車、電視和手機的背光源等應用較為廣泛。至於不可見光LED，即紅外光LED，則多應用在電器產品遙控器、自動門、高速公路電子收費等。 面板顯示電量行動電源、無線藍牙耳機、USB手持吸塵器及米奇系列手套造型磁吸充電器等各式辦公精品小物，就連小家庭適用的6人份大同電鍋也搭上迪士尼100周年主題設計。