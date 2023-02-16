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米奇大同電鍋太萌了！限時5天7-ELEVEN再推免集點快閃購 玩具總動員鐵粉絕對買爆

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」自2月22日下午15點起至2月26日止限時5天消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。記者黃筱晴／攝影
7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」自2月22日下午15點起至2月26日止限時5天消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。記者黃筱晴／攝影

上一波迪士尼100周年系列一推出就被買爆，7-ELEVEN宣布全店自2月22日起展開迪士尼100周年系列第2波活動「PIXAR【AR】AR擴增實境技術（Augmented Reality）是近來廣泛被使用的技術，其概念是將電腦資訊疊合到現實世界，使用者只要掃瞄系統已採用、設定好的的辨識圖片，包括實物或圖像，系統辨識後就會自動至雲端資料庫搜尋，再顯示出該圖片連結的相關訊息。系統建置者可持續擴增其設定好的辨識圖片數量，連結雲端，擴大運用範圍。繽紛奇幻快閃購/集點送」，本波集點以迪士尼皮克斯動畫角色為靈感，囊括《玩具總動員》裡的胡迪警長、巴斯光年、三眼怪、最萌反派熊抱哥以及《怪獸電力公司》裡的毛怪等，推出生活居家、3C辦公以及外出等周邊，同步也攜手美國OUTDOOR、infoThink、大同電鍋、百耘圖等品牌商品，超實用的包款、3C周邊、小家電，肯定讓迪士尼鐵粉荷包再度失守。

自2月22日下午15點起至2月26日止，7-ELEVEN限時5天祭出「門市快閃購」活動，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。俏皮百搭的OUTDOOR後背包系列，繽紛圖騰大人小孩都適用，還有米奇耳朵造型超可愛；而實用度滿分的infoThink手機周邊，包括智慧LED【LED】LED（Light Emitting Diode）是由半導體材料所製成的發光元件。由於不同的材料會發出不同的波長，形成不同顏色的光源，因此可區分為可見光LED及不可見光LED。在可見光LED中，傳統亮度LED主要用在消費性產品或室內顯示應用；高亮度LED則以戶外看板、交通號誌、汽車、電視和手機的背光源等應用較為廣泛。至於不可見光LED，即紅外光LED，則多應用在電器產品遙控器、自動門、高速公路電子收費等。面板顯示電量行動電源、無線藍牙耳機、USB手持吸塵器及米奇系列手套造型磁吸充電器等各式辦公精品小物，就連小家庭適用的6人份大同電鍋也搭上迪士尼100周年主題設計。

居家辦公系列則首推「桌上收納鐵櫃」，以美式校園風格鐵櫃，推出三眼怪、熊抱哥以及毛怪款，童趣感十足；「感應式垃圾桶」使用紅外線感應開蓋超靈敏，是靠墊也是暖手午睡枕的「兩用靠墊」更是上班族必買；外出系列則有「安全帽」及「滑板」，全面滿足收藏控，讓你從早到晚都被滿滿的超萌角色包圍。

infoThink米奇系列手套造型磁吸充，支援Qi無線充電設備，可自動吸附定位，還可當支架。記者黃筱晴／攝影
infoThink米奇系列手套造型磁吸充，支援Qi無線充電設備，可自動吸附定位，還可當支架。記者黃筱晴／攝影
限量安全帽門市快閃購，限時消費不限金額加999元就能入手。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」自2月22日下午15點起至2月26日止限時5天消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」自2月22日下午15點起至2月26日止限時5天消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」，三眼怪、熊抱哥、巴斯光年、胡迪等經典角色周邊，一次蒐集趁現在。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」，三眼怪、熊抱哥、巴斯光年、胡迪等經典角色周邊，一次蒐集趁現在。圖／7-ELEVEN提供
限量迪士尼百年紀念款大同電鍋6人份，小家庭、租屋族一鍋搞定美味餐點。圖／7-ELEVEN提供
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限量OUTDOOR直式側背包，限時消費不限金額加599元帶回家。記者黃筱晴／攝影
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7-ELEVEN「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」外出系列推出帥氣滑板。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」外出系列推出帥氣滑板。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第2波「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」活動推出美國OUTDOOR後背包系列，還有出米奇耳朵造型超可愛、直式側背包以及背包造型零錢包等外出精品包袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN第2波「迪士尼100周年系列PIXAR繽紛奇幻快閃購集點送」活動推出美國OUTDOOR後背包系列，還有出米奇耳朵造型超可愛、直式側背包以及背包造型零錢包等外出精品包袋。圖／7-ELEVEN提供
限量infoThink造型無線藍牙耳機，超級搶眼帶在身上不怕搞丟。記者黃筱晴／攝影
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超Q的限量OUTDOOR背包造型零錢包，限時消費不限金額加299元可入手。記者黃筱晴／攝影
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迪士尼 快閃

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