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烘焙展盛大開幕 復刻冠軍藝術麵包

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

蒜蓉麵包的鹹香氣息，霎時變成鮮奶布丁的醇厚奶香，各大廠商於烘焙展大顯身手！台北國際烘焙暨設備展於16日至19日於南港展覽館舉辦，許多麵包師傅現場教學做，提供民眾試吃，包括芝麻口味的達克瓦茲、香草布丁與草莓波士頓派等各式糕點，互別苗頭。此外，曾獲得2022年國際賽冠軍的藝術麵包「美女與野獸」的復刻作品也於現場展示。

冠軍麵包重出江湖

此次展覽也邀請來國際級的糕點師傅武子靖、李忠威及徐紹桓擔任代言人，三人曾奪得2022路易樂斯福世界盃麵包大賽團體賽冠軍。展覽現場設有獲得世界冠軍藝術麵包作品「美女與野獸」的復刻作品，藉由捏塑、調色等技巧，重現經典迪士尼童話故事。

此外，今年首度舉辦「2023台灣烘焙大賞－潛力獎」，以2022年網路聲量最高的烘焙品項「泡芙」為主題舉辦比賽。台北諾富華航桃園機場飯店的「Deli烘焙坊」所製作的泡芙運用台灣在地的鳳梨、青茶等素材，結合台南蕎的外皮，奪得金獎。「聖瑪莉」則以草莓、杏仁與卡士達餡做成閃電泡芙，獲得銀獎。

農糧署也推米產品

展覽陳列了各式各樣的糕點麵包，更有不少廠商邀請烘焙師傅來現場示範製作甜點，透露烘焙小技巧。食譜作家辣媽Shania就透露，麵團有一次發酵與二次發酵的區別，要看口感需求來選擇，但像需要鬆軟口感的紅豆麵包，就需要二次發酵的麵團。

除了常見的麵粉之外，現場還有用「米」製成的各類糕點。農糧署表示，為推動新興「米穀粉」產業，且推薦多元的米製美食供民眾選擇，將在烘焙展中設置「米糧烘焙精品館」。農糧署表示，每天都會安排名師公開傳授米穀粉料理。製作品項包含米香藍莓司或貨米香貝果等特色料理。


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食譜作家辣媽Shania就透露，麵團有一次發酵與二次發酵的區別，要看口感需求來選擇。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）


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展覽展示了獲得世界冠軍藝術麵包「美女與野獸」的復刻作品。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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