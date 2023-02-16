聽新聞
test
0:00 / 0:00
23FW紐約時裝周／TWICE多賢、凱特哈德森現身MICHAEL KORS大秀 超辣穿搭致敬波西米亞精神
象徵紐約精神的時裝品牌MICHAEL KORS在日前也舉行了2023秋冬大秀，以彰顯現代女性融合智慧與風格的力量來設計，因此吸引包括好萊塢女星凱特哈德森、凱蒂荷姆斯來欣賞。但話題最多的仍是南韓女團TWICE成員多賢的參與，現身時穿著超火辣剪裁黑洋裝，幾乎把同場的南韓女星奇恩世等人都比下去。
關於這一季的靈感，設計師Michael Kors提到「構思時，我回想起在70年代長大，對我影響深遠的人事物，包含我景仰的女性、過去的居住環境，以及當時兼具都會光鮮亮麗、並以波西米亞精神著稱的格林威治村」。因此秋冬大秀也選在紐約西村舉行，藉以致敬格林威治村數十年來顛覆世俗的大膽精神。連Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）亦特別到場支持，讓這場時裝秀多了文化層面意義。
整體而言，MICHAEL KORS的2023秋冬大秀，延續了品牌擅長的俐落剪裁結合女性魅力元素，呈現直線型的輪廓，讓穿著的模特兒看起來比例更為修長。超長版大衣、流蘇裝飾和亮片面料、寬版腰帶，是這季MICHAEL KORS重點特色。連原本厚重的毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。同時，MICHAEL KORS招牌式的女強人套裝亦沒缺席，但搭配褲腳展開如喇叭的形狀，走動時帶有隨興的律動，反倒有幾分柔美。另外，在系列最後登場數套晚宴裝也是品牌拿手好戲，無論是在布料在胸前扭轉設計的洋裝，還是亮片長外套，以及連身褲裝，都可視為融合了當代格調的波西米亞風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言