快訊

結束美國會訪問 黃介正：麥卡錫今年一定會訪台

地方齊喊代理教師完整聘期要中央補助 教育部回應了

壽司郎屁孩翻版！高雄男3度手戳食物又放回 竟嗆「林北就這樣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23FW紐約時裝周／TWICE多賢、凱特哈德森現身MICHAEL KORS大秀 超辣穿搭致敬波西米亞精神

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
好萊塢女星凱蒂荷姆斯（左）、女團TWICE成員多賢（中）和女星凱特哈德森，捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
好萊塢女星凱蒂荷姆斯（左）、女團TWICE成員多賢（中）和女星凱特哈德森，捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

象徵紐約精神的時裝品牌MICHAEL KORS在日前也舉行了2023秋冬大秀，以彰顯現代女性融合智慧與風格的力量來設計，因此吸引包括好萊塢女星凱特哈德森、凱蒂荷姆斯來欣賞。但話題最多的仍是南韓女團TWICE成員多賢的參與，現身時穿著超火辣剪裁黑洋裝，幾乎把同場的南韓女星奇恩世等人都比下去。

關於這一季的靈感，設計師Michael Kors提到「構思時，我回想起在70年代長大，對我影響深遠的人事物，包含我景仰的女性、過去的居住環境，以及當時兼具都會光鮮亮麗、並以波西米亞精神著稱的格林威治村」。因此秋冬大秀也選在紐約西村舉行，藉以致敬格林威治村數十年來顛覆世俗的大膽精神。連Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）亦特別到場支持，讓這場時裝秀多了文化層面意義。

南韓女團TWICE成員多賢以品牌春夏特殊剪裁洋裝，超辣造型出席MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
南韓女團TWICE成員多賢以品牌春夏特殊剪裁洋裝，超辣造型出席MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

整體而言，MICHAEL KORS的2023秋冬大秀，延續了品牌擅長的俐落剪裁結合女性魅力元素，呈現直線型的輪廓，讓穿著的模特兒看起來比例更為修長。超長版大衣、流蘇裝飾和亮片面料、寬版腰帶，是這季MICHAEL KORS重點特色。連原本厚重的毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。同時，MICHAEL KORS招牌式的女強人套裝亦沒缺席，但搭配褲腳展開如喇叭的形狀，走動時帶有隨興的律動，反倒有幾分柔美。另外，在系列最後登場數套晚宴裝也是品牌拿手好戲，無論是在布料在胸前扭轉設計的洋裝，還是亮片長外套，以及連身褲裝，都可視為融合了當代格調的波西米亞風格。

南韓女星奇恩世以白色抹胸短洋裝，現身MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
南韓女星奇恩世以白色抹胸短洋裝，現身MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

好萊塢女星凱蒂荷姆斯捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
好萊塢女星凱蒂荷姆斯捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

女星凱特哈德森捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
女星凱特哈德森捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

南韓女團TWICE成員多賢（左）與設計師Michael Kors。圖／MICHAEL KORS提供
南韓女團TWICE成員多賢（左）與設計師Michael Kors。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）特別到場支持MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供
Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）特別到場支持MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

亮片細肩帶洋裝，下身卻以展開的流蘇式剪裁呈現，帶出MICHAEL KORS這季向波西米亞精神致意的主軸。圖／MICHAEL KORS提供
亮片細肩帶洋裝，下身卻以展開的流蘇式剪裁呈現，帶出MICHAEL KORS這季向波西米亞精神致意的主軸。圖／MICHAEL KORS提供

取材自波西米亞民族服飾風格的流蘇裝飾，被大量運用在MICHAEL KORS秋冬時裝系列中。圖／MICHAEL KORS提供
取材自波西米亞民族服飾風格的流蘇裝飾，被大量運用在MICHAEL KORS秋冬時裝系列中。圖／MICHAEL KORS提供

亮片連身褲裝，可視為MICHAEL KORS融合了當代格調的波西米亞風格。圖／MICHAEL KORS提供
亮片連身褲裝，可視為MICHAEL KORS融合了當代格調的波西米亞風格。圖／MICHAEL KORS提供

亮片布料在胸前扭轉設計的洋裝，兼具了民俗風格，卻又有現代時髦感。圖／MICHAEL KORS提供
亮片布料在胸前扭轉設計的洋裝，兼具了民俗風格，卻又有現代時髦感。圖／MICHAEL KORS提供

寬版腰帶是這季MICHAEL KORS重點特色，更能襯托腿部修長的比例。圖／MICHAEL KORS提供
寬版腰帶是這季MICHAEL KORS重點特色，更能襯托腿部修長的比例。圖／MICHAEL KORS提供

晚宴風格的亮片外套，也是MICHAEL KORS的拿手設計。圖／MICHAEL KORS提供
晚宴風格的亮片外套，也是MICHAEL KORS的拿手設計。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS秋冬時裝系列著重比例展現，運用長版大衣與高調披風，搭配襯托腿部修長的裙裝與短褲。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS秋冬時裝系列著重比例展現，運用長版大衣與高調披風，搭配襯托腿部修長的裙裝與短褲。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS秋冬時裝讓厚重毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS秋冬時裝讓厚重毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。圖／MICHAEL KORS提供

厚重毛料材質外套搭配針織短上衣與及地長裙，MICHAEL KORS藉此展現剛柔並濟的風格。圖／MICHAEL KORS提供
厚重毛料材質外套搭配針織短上衣與及地長裙，MICHAEL KORS藉此展現剛柔並濟的風格。圖／MICHAEL KORS提供

品牌 女星 TWICE

延伸閱讀

台新藥宣布與Eyenovia簽署開發合作協議

名媛李晶晶黑Bra搭流蘇背心露天辣秀美腿、「機智醫生生活」奇恩世中空裝現身機場都是為了「他」

NBA／約柯奇再創獨一無二紀錄 金塊首次明星賽前搶40勝

校花畢業了！NewJeans「王牌門面」畢業照公開　清純美貌封神，明星校友還有她們

相關新聞

米奇大同電鍋太萌了！限時5天7-ELEVEN再推免集點快閃購 玩具總動員鐵粉絕對買爆

上一波迪士尼100周年系列一推出就被買爆，7-ELEVEN宣布全店自2月22日起展開迪士尼100周年系列第2波活動「PI...

台北統一時代「春美妝」滿3000送300 新櫃名單揭曉

統一時代百貨台北店「春美妝」檔期2月16日登場，2月16日至2月28日推出全館指定櫃位滿3,000送300，搶攻連假商機...

Marvel x Pandora星際異攻隊來了！迷你手遊載起來玩

《星際異攻隊》是漫威（Marvel）電影宇宙第五階段，最終章《星際異攻隊3》預計將於5月上映，台灣更將搶先美國提早曝光，...

2月18日補班不憂鬱！Cozzi Café買1送1、怡客套餐免百元

2/18(六)補班日，國泰飯店觀光事業旗下咖啡品牌「Cozzi Café」於補班日當天推優惠，憑Line@優惠券，即可享...

「PINGU企鵝家族」限定店北高接力 台北場大直ATT先發

「PINGU企鵝家族」期間限定店北高兩地接續登場，台北場即日起至3/12在大直ATT e Life一樓以「PINGU跟你...

相隔50餘年攝影界資深偶像團「V-10」在台南重聚展出

每一個時代都有所謂的「前衛」，在70年代，攝影界仍沈浸在一片唯美風格下，當時有一群跨領域的藝術創作者，成立「V-10 視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦