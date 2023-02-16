23FW紐約時裝周／TWICE多賢、凱特哈德森現身MICHAEL KORS大秀 超辣穿搭致敬波西米亞精神

象徵紐約精神的時裝品牌MICHAEL KORS在日前也舉行了2023秋冬大秀，以彰顯現代女性融合智慧與風格的力量來設計，因此吸引包括好萊塢女星凱特哈德森、凱蒂荷姆斯來欣賞。但話題最多的仍是南韓女團TWICE成員多賢的參與，現身時穿著超火辣剪裁黑洋裝，幾乎把同場的南韓女星奇恩世等人都比下去。

關於這一季的靈感，設計師Michael Kors提到「構思時，我回想起在70年代長大，對我影響深遠的人事物，包含我景仰的女性、過去的居住環境，以及當時兼具都會光鮮亮麗、並以波西米亞精神著稱的格林威治村」。因此秋冬大秀也選在紐約西村舉行，藉以致敬格林威治村數十年來顛覆世俗的大膽精神。連Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）亦特別到場支持，讓這場時裝秀多了文化層面意義。

南韓女團TWICE成員多賢以品牌春夏特殊剪裁洋裝，超辣造型出席MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

整體而言，MICHAEL KORS的2023秋冬大秀，延續了品牌擅長的俐落剪裁結合女性魅力元素，呈現直線型的輪廓，讓穿著的模特兒看起來比例更為修長。超長版大衣、流蘇裝飾和亮片面料、寬版腰帶，是這季MICHAEL KORS重點特色。連原本厚重的毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。同時，MICHAEL KORS招牌式的女強人套裝亦沒缺席，但搭配褲腳展開如喇叭的形狀，走動時帶有隨興的律動，反倒有幾分柔美。另外，在系列最後登場數套晚宴裝也是品牌拿手好戲，無論是在布料在胸前扭轉設計的洋裝，還是亮片長外套，以及連身褲裝，都可視為融合了當代格調的波西米亞風格。

南韓女星奇恩世以白色抹胸短洋裝，現身MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

好萊塢女星凱蒂荷姆斯捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

女星凱特哈德森捧場MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

南韓女團TWICE成員多賢（左）與設計師Michael Kors。圖／MICHAEL KORS提供

Michael Kors崇敬的女權領袖葛洛莉亞史坦能（Gloria Steinem）特別到場支持MICHAEL KORS 2023秋冬大秀。圖／MICHAEL KORS提供

亮片細肩帶洋裝，下身卻以展開的流蘇式剪裁呈現，帶出MICHAEL KORS這季向波西米亞精神致意的主軸。圖／MICHAEL KORS提供

取材自波西米亞民族服飾風格的流蘇裝飾，被大量運用在MICHAEL KORS秋冬時裝系列中。圖／MICHAEL KORS提供

亮片連身褲裝，可視為MICHAEL KORS融合了當代格調的波西米亞風格。圖／MICHAEL KORS提供

亮片布料在胸前扭轉設計的洋裝，兼具了民俗風格，卻又有現代時髦感。圖／MICHAEL KORS提供

寬版腰帶是這季MICHAEL KORS重點特色，更能襯托腿部修長的比例。圖／MICHAEL KORS提供

晚宴風格的亮片外套，也是MICHAEL KORS的拿手設計。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS秋冬時裝系列著重比例展現，運用長版大衣與高調披風，搭配襯托腿部修長的裙裝與短褲。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS秋冬時裝讓厚重毛料材質與保暖的高領針織上衣、毛海外套，也都顯得輕快。圖／MICHAEL KORS提供