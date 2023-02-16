@cosme日本美妝大賞一次看 新光三越南西一館限時快閃

日本最大化妝品和美容綜合情報網站@cosme首度從線上走到線下，即日起至2/28在新光三越台北南西店一館1F及9F活動會館舉辦快閃活動，以「Beauty Ranking Tour」為主題，充滿春天感的櫻色的空間裡提供最新的台日美妝排行情報，還有拿下日本美妝大賞產品開放試用，並導入「無接觸派樣」與「AR虛擬試妝」美妝科技服務。

亮點1：＠cosme台灣首次以主題策展看美妝排行榜

@cosme台灣累積10萬件以上的美妝商品資料、超過130萬篇消費者親身經歷的真實使用心得，一改傳統化妝品分類排行榜的型式，從資料庫中選出春季最熱門的彩妝類別，以網友口碑評分由高到低進行排序，計算出符合此主題的美妝商品排行推薦。

亮點2：台日年度美妝大賞夢幻逸品體驗

＠cosme台灣網站涵蓋10萬件以上的產品、超過60萬名會員，集結眾多網友真實口碑評比，並首度限定展出2022日本美妝大賞獲賞產品，可在活動現場一探得獎品的真面目、親身體驗。

亮點3：粉嫩櫻色空間 5大美妝主題區

呼應主題「解鎖櫻色綺肌」，活動會場結合@cosme一貫的日系簡約風格及粉嫩櫻色，打造美妝色彩心理測驗「櫻色排行區」、網友真實口碑評比及海外限定展出的「美妝大賞區」、美妝永續意識大調查及口碑連署「永續發展區」、一站購足超過500項產品的「品牌展售區」、特選7大人氣美妝品牌「精選品牌區」共5大主題區，以及提供消費者試用體驗的「TESTER BAR」等。

亮點4：美妝科技服務—無接觸派樣與AR虛擬試妝

Take派樣機提供消費者跟服務人員零接觸，就能取得試用品的服務，機器還可依照派發的試用品來自訂QA問答，透過消費者的回應，提供最適合的試用品項。另外，在機器上掃描QRcode完成指定動作，還可取得Coupon券，再到9F活動會場領取好禮。活動現場另有AR虛擬試妝技術，讓試妝就像照鏡子般簡單，8種櫻色妝容秒換妝。

亮點5：滿額送@cosme X永和三美人聯名粉撲