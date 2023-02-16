文青必看！萬寶龍發表全新The Library Spirit形象視覺

AI人工智慧、ChatGPT甫成為本周熱門關鍵字。無論你屬於電繪派或詠唱師，工具只是輔助，仍有賴大腦分析、解構、重組，才能成為真切的體悟與內化。萬寶龍（Montblanc）發表全新形象視覺：The Library Spirit，以圖書館精神號召，鼓勵人們找到靈感，回歸文字與智慧的無形始源。

由於以書寫工具的鋼筆、皮件起家，本系列宣傳平面視覺與影像，邀請了英國演員卡倫透納（Callum Turner）與多位模特兒，一同沈浸在圖書館的世界中。擁有深邃五官、迷人笑容與英式斯文氣質的卡倫透納（Callum Turner），曾演出《怪獸與葛林戴華德的罪刑》，近期並有湯姆漢克斯和史蒂芬史匹柏聯手、以二戰題材為主的美劇《空戰群英》（Masters of the Air）將在Apple TV上線，戲中並將與奧斯汀巴特勒（Austin Butler）同台飆戲、份外令人期待。

在這些黃褐色調、帶有古典氛圍的視覺中，只見卡倫透納（Callum Turner）與模特兒們時而沈浸在書香與知識的環境中，時而進行思想與視野的激盪；同時卡倫透納（Callum Turner）也手持萬寶龍鋼筆於筆記本上細細紀錄，同時更讓人留心到：自書寫文化而來、萬寶龍經典的匠心系列書寫工具、大師傑作皮件與全罩式MB01智慧耳機。