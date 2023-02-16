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甜甜圈買6送3！Mister Donut「mini披薩」全新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「法式檸檬派」與「藍莓果實派」，每顆50元。圖／Mister Donut提供
「法式檸檬派」與「藍莓果實派」，每顆50元。圖／Mister Donut提供

以甜甜圈為主打招牌的「Mister Donut」，自2月17日起，限時推出2款MINI披薩，包括有「青醬燻雞」與「紅醬德腸」等口味，為消費者帶來不同的鹹食變化。另外還有法式檸檬派、藍莓果實派同步新登場。活動期間內，還有限時「買6送3」的優惠

Mister Donut本次推出的「青醬燻雞MINI披薩」在披薩餅皮抹上經典義式青醬，再鋪上燻雞片及起司絲，加熱後還會呈現微微牽絲的狀態，適合享受輕食時光，每顆55元。「紅醬德腸MINI披薩」則是使用義式番茄紅醬，搭配脆彈的德式香腸，最後灑上起司絲帶來牽絲效果，每顆55元。

除了鹹食之外，「法式檸檬派」與「藍莓果實派」都是使用來自北海道的香酥派皮，夾入牛奶卡士達醬後，各自加入酸甜檸檬醬或藍莓果粒，帶來不同滋味的酸甜，每份均為50元。

為慶祝新品上市，2月17日至2月23日期間，挑選9個甜甜圈／點心，其中包含一款指定商品，就可享其中3個品項免費招待。（限送39元產品，可補差價）

Mister Donut限時推出2款MINI披薩，包括有「青醬燻雞」與「紅醬德腸」口味，每顆55元。圖／Mister Donut提供
Mister Donut限時推出2款MINI披薩，包括有「青醬燻雞」與「紅醬德腸」口味，每顆55元。圖／Mister Donut提供

起司 北海道

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