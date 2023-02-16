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補班補到快厭世？德州鮮切牛排2/18推出飲品大優惠
補班補到快厭世？開展餐飲集團旗下美式餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排聽到你的心聲，特別在2月18日補班日當天，推出多項飲品優惠，邀請你下班後立馬喝起來。
優惠內容包括6項無酒精飲品，可以用優惠價99元喝得到；以及3項含酒精飲品，可以免費升級大杯。6項無酒精飲品分別為「牛仔繽紛樂」、「薄荷泡泡」、「薄荷檸檬汁」、「蔚藍海岸」、「櫻桃繽紛樂」、「仲夏夜之夢」。3項含酒精飲品為「經典原味瑪格麗特」、「龍洞窖藏啤酒」、「路德斯淡啤」。
以上飲品皆需酌收10%服務費，本次優惠不得與其他行銷活動或優惠倂用（包含信用卡優惠、網路會員、熟客券等，皆不得併用），僅可與開展 VIP 同時使用。Texas Roadhouse德州鮮切牛排保有優惠活動修改、變更及解釋之權利。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排品牌起源自1993年，總部位於肯塔基州的路易斯維爾市，Texas Roadhouse目前在全美境內49州皆有營運據點，總計超過480家分店。Texas Roadhouse以提供手工鮮切牛排、每日鮮製配菜、新鮮烘焙手工麵包，及明亮舒適的用餐環境而著名。於2014年首次來台，創立亞洲第一間Texas Roadhouse分餐廳，於2018年將品牌觸角延伸至上海市場。
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