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趙麗穎螞蟻腰尬GIGI川字肌 self-portrait兩代言人比辣
源自英國設計師品牌self-portrait，以仙氣滿滿的浪漫風格擄獲全球時尚女性的心，連英國凱特王妃都曾穿著他的設計公開亮相。品牌今釋出再次由超模Gigi Hadid擔綱2023年最新春夏形象廣告，以獨具個性的性感魅力在紐約大都會中遊走；同時也宣布演員趙麗穎出任品牌代言人，同步發布由趙麗穎演繹的2023春夏系列廣告大片《雙城記》，以英國倫敦與9千公里外的東方魔都上海兩地風情相呼應，詮釋不被定義的當代女性魅力。
「趙麗穎充滿自信、獨立、擁有令人振奮的能量。我們在上海完成這次拍攝，並將她的生活態度融入其中，這完美契合我想塑造的、2023春夏系列所代表的女性風貌！」品牌創始人兼創意總監Han Chong表示，這次拍攝是self-portrait與趙麗穎首次正式合作，她在照片手拎Bow包款，身著多款self-portrait 2023春夏系列兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝、聚集目光焦點的奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝、延續品牌甜酷風格的丹寧與檸檬綠套裝等，呈現出獨立、自由且剛柔並濟的當代東方女性形象。
而由超模Gigi Hadid演繹的形象廣告，則是由英國攝影師Tyrone Lebon操刀，身穿以self-portrait風格重新演繹經典休閒剪裁，包括高彩度的滿版水鑽裝飾的洋裝與新款BOW BAG蝴蝶結包款。延續了品牌全方位衣櫥的設計理念，採用大膽、出人意料的色彩選擇與舒適的材質與剪裁，將真實、自然、性感的微妙氛圍帶入生活，為此系列賦予品牌理念初衷和性感氣息。
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