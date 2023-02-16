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趙麗穎螞蟻腰尬GIGI川字肌 self-portrait兩代言人比辣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹self-portrait 2023春夏系列廣告大片《雙城記》。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹self-portrait 2023春夏系列廣告大片《雙城記》。圖／惇聚國際提供

源自英國設計師品牌self-portrait，以仙氣滿滿的浪漫風格擄獲全球時尚女性的心，連英國凱特王妃都曾穿著他的設計公開亮相。品牌今釋出再次由超模Gigi Hadid擔綱2023年最新春夏形象廣告，以獨具個性的性感魅力在紐約大都會中遊走；同時也宣布演員趙麗穎出任品牌代言人，同步發布由趙麗穎演繹的2023春夏系列廣告大片《雙城記》，以英國倫敦與9千公里外的東方魔都上海兩地風情相呼應，詮釋不被定義的當代女性魅力。

「趙麗穎充滿自信、獨立、擁有令人振奮的能量。我們在上海完成這次拍攝，並將她的生活態度融入其中，這完美契合我想塑造的、2023春夏系列所代表的女性風貌！」品牌創始人兼創意總監Han Chong表示，這次拍攝是self-portrait與趙麗穎首次正式合作，她在照片手拎Bow包款，身著多款self-portrait 2023春夏系列兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝、聚集目光焦點的奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝、延續品牌甜酷風格的丹寧與檸檬綠套裝等，呈現出獨立、自由且剛柔並濟的當代東方女性形象。

而由超模Gigi Hadid演繹的形象廣告，則是由英國攝影師Tyrone Lebon操刀，身穿以self-portrait風格重新演繹經典休閒剪裁，包括高彩度的滿版水鑽裝飾的洋裝與新款BOW BAG蝴蝶結包款。延續了品牌全方位衣櫥的設計理念，採用大膽、出人意料的色彩選擇與舒適的材質與剪裁，將真實、自然、性感的微妙氛圍帶入生活，為此系列賦予品牌理念初衷和性感氣息。

self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列檸檬綠套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列檸檬綠套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌甜酷風格的丹寧套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌甜酷風格的丹寧套裝。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌甜酷風格的丹寧套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌甜酷風格的丹寧套裝。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
超模Gigi Hadid演繹self-portrait 2023春夏系列廣告。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌奶油桃紅色吊帶蝴蝶結洋裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列檸檬綠套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌2023春夏系列檸檬綠套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝。圖／惇聚國際提供
self-portrait最新代言人趙麗穎演繹品牌兼具實穿性與造型感的黑色閃鑽亮片針織套裝。圖／惇聚國際提供

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