巨型存錢筒太欠買！全家草莓櫻花季派出熊抱哥霸氣登場 下週還有2款粉嫩新品女孩別錯過
充滿夢幻氛圍的草莓、櫻花季，全家送上滿滿的甜點零食引爆少女心，繼草莓優格霜淇淋後，又以草莓大福、PABLO草莓雙餡起司塔及草莓巧克力雙餡泡芙再度於社群引發打卡潮。自2月22日起，全家草莓櫻花季再推第2波活動，派出可愛又迷人的玩具總動員反派角色，有著淡淡草莓味的熊抱哥系列商品，用會員點數加價購就能輕鬆入手。
自2月22日起至4月4日連續6週，共推出7款爆萌辦公居家小物，包含隨著音樂搖擺的熊抱哥系列搖擺玩偶、眾人瘋搶的大型熊抱哥系列存錢筒，以及幫疲憊身軀按摩的按摩搥、時時刻刻陪在你身邊的熊抱哥系列大頭吊飾，還有鐵粉一定要收藏的熊抱哥系列MEA 3吋公仔，建議直接購入內含隱藏版的7支套組，分別有洗澡款、看報紙款、喝咖啡款、生氣款、睡覺款、偷吃款，還有玩著皮克斯球的隱藏版款，不管放在家裡或是辦公桌上都超療癒，熊抱哥的鐵粉們絕對不能錯過。
另外，全家也搶先預告下週即將登場的粉嫩新飲品「Let's Café膠原蛋白拿鐵」，熱熱的拿鐵加入一整包蜜露珂娜膠原蛋白粉，愛美女孩們可得把握機會喝起來。還有先前網路瘋搶的「Let's Café迷你杯即溶咖啡」也將推出春季櫻花色限定包裝，預計下週上架全家行動購App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。，上次沒買到的這次可得手刀搶購。
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