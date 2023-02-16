快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

巨型存錢筒太欠買！全家草莓櫻花季派出熊抱哥霸氣登場 下週還有2款粉嫩新品女孩別錯過

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
熊抱哥巨型存錢筒有35公分高，400點+1,980元。圖／全家便利商店提供
熊抱哥巨型存錢筒有35公分高，400點+1,980元。圖／全家便利商店提供

充滿夢幻氛圍的草莓櫻花季，全家送上滿滿的甜點零食引爆少女心，繼草莓優格霜淇淋後，又以草莓大福、PABLO草莓雙餡起司塔及草莓巧克力雙餡泡芙再度於社群引發打卡潮。自2月22日起，全家草莓櫻花季再推第2波活動，派出可愛又迷人的玩具總動員反派角色，有著淡淡草莓味的熊抱哥系列商品，用會員點數加價購就能輕鬆入手。

自2月22日起至4月4日連續6週，共推出7款爆萌辦公居家小物，包含隨著音樂搖擺的熊抱哥系列搖擺玩偶、眾人瘋搶的大型熊抱哥系列存錢筒，以及幫疲憊身軀按摩的按摩搥、時時刻刻陪在你身邊的熊抱哥系列大頭吊飾，還有鐵粉一定要收藏的熊抱哥系列MEA 3吋公仔，建議直接購入內含隱藏版的7支套組，分別有洗澡款、看報紙款、喝咖啡款、生氣款、睡覺款、偷吃款，還有玩著皮克斯球的隱藏版款，不管放在家裡或是辦公桌上都超療癒，熊抱哥的鐵粉們絕對不能錯過。

另外，全家也搶先預告下週即將登場的粉嫩新飲品「Let's Café膠原蛋白拿鐵」，熱熱的拿鐵加入一整包蜜露珂娜膠原蛋白粉，愛美女孩們可得把握機會喝起來。還有先前網路瘋搶的「Let's Café迷你杯即溶咖啡」也將推出春季櫻花色限定包裝，預計下週上架全家行動購App【App】App原為Application的縮寫，隨著智慧行動裝置風行，App一般泛指行動應用程式（Mobile Application），或稱Mobile App、手機App、行動應用程式、手機應用程式等，是專門使用在智慧手機、平板電腦或其他類型的行動裝置上的應用程式。，上次沒買到的這次可得手刀搶購。

Let's Café迷你杯即溶咖啡下週將推出春季櫻花色限定包裝。記者黃筱晴／攝影
Let's Café迷你杯即溶咖啡下週將推出春季櫻花色限定包裝。記者黃筱晴／攝影
自2月22日起至4月4日連續6週，全家推出7款熊抱哥爆萌辦公居家小物。記者黃筱晴／攝影
自2月22日起至4月4日連續6週，全家推出7款熊抱哥爆萌辦公居家小物。記者黃筱晴／攝影
全家下週將推出粉嫩新飲品「Let's Café膠原蛋白拿鐵」，熱熱的拿鐵加入一整包蜜露珂娜膠原蛋白粉。記者黃筱晴／攝影
全家下週將推出粉嫩新飲品「Let's Café膠原蛋白拿鐵」，熱熱的拿鐵加入一整包蜜露珂娜膠原蛋白粉。記者黃筱晴／攝影
熊抱哥3吋系列公仔加上隱藏版共有7款生動造型，400點+1,999元輕鬆全套入手。圖／全家便利商店提供
熊抱哥3吋系列公仔加上隱藏版共有7款生動造型，400點+1,999元輕鬆全套入手。圖／全家便利商店提供

草莓 櫻花季 咖啡

延伸閱讀

情人節驚喜變驚嚇？他花1600訂草莓花束卻收到「抹布包草莓」氣炸

草莓無限吃到飽！6個草莓控必去的「韓國草莓天堂」

春季限定！日本三大玩賞體驗：雪壁、櫻花、採草莓

海鮮控開嗑！ 手刀搶訂豐FOOD「龍蝦之夜吃到飽」3月4場次 加碼幸福草莓季

相關新聞

甜甜圈買6送3！Mister Donut「mini披薩」全新登場

以甜甜圈為主打招牌的「Mister Donut」，自2月17日起，限時推出2款MINI披薩，包括有「青醬燻雞」與「紅醬德...

補班補到快厭世？德州鮮切牛排2/18推出飲品大優惠

補班補到快厭世？開展餐飲集團旗下美式餐廳Texas Roadhouse德州鮮切牛排聽到你的心聲，特別在2月18日補班日當...

趙麗穎螞蟻腰尬GIGI川字肌 self-portrait兩代言人比辣

源自英國設計師品牌self-portrait，以仙氣滿滿的浪漫風格擄獲全球時尚女性的心，連英國凱特王妃都曾穿著他的設計公...

巨型存錢筒太欠買！全家草莓櫻花季派出熊抱哥霸氣登場 下週還有2款粉嫩新品女孩別錯過

充滿夢幻氛圍的草莓、櫻花季，全家送上滿滿的甜點零食引爆少女心，繼草莓優格霜淇淋後，又以草莓大福、PABLO草莓雙餡起司塔...

Jennie齊瀏海髮型拍CK內衣大片 擠出「深溝」又萌又性感網友暴動了

時尚品牌CALVIN KLEIN（CK）又放送Blackpink Jennie新一季美照了！這一次，Jennie不再遮遮掩掩，只穿運動型內衣，並正面示人，直接秀出「深溝」，搭配她的齊瀏海造型，又萌又性感，照片曝光後，立即吸引超過數十萬網友朝聖，並回應說「你太性感了，實在讓我受不了！」

土耳其強震 衛福部賑災專戶善款累計逾8億元

強震重創土耳其及敘利亞，迄今仍有許多災民待援助。台灣愛心不落人後，衛福利部今天公布，開放賑災專戶累計金額統計至15日下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦