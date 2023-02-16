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必勝客「松露海鮮珍珠起司、法式卡菲海陸比薩」回來了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「松露海鮮珍珠起司比薩」與「法式卡菲海陸比薩」正式納入必勝客常態菜單。圖／必勝客提供
「松露海鮮珍珠起司比薩」與「法式卡菲海陸比薩」正式納入必勝客常態菜單。圖／必勝客提供

繼去年限時、限店快閃登場之後，「必勝客」宣佈正式將「松露海鮮珍珠起司比薩」、「法式卡菲海陸比薩」納入常態菜單，讓民眾隨時可以享受奢侈滋味。此外，即日起訂購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」並加價99元，就可享「和風章魚燒小比薩」等3選1的優惠，並且加碼抽故宮紀念品。同時必勝客還全新推出「帕瑪森餅皮」，帶來不同的新變化。

正式納入常態菜單的「松露海鮮珍珠起司比薩」與「法式卡菲海陸比薩」，曾於去年在限定門市限時限量販售，如今正式回歸。其中「法式卡菲海陸比薩」選用世界四大名醬之一的「巴黎卡菲醬」作為風味來源，以天然香濃奶油為基底，加入芥末子、薑黃、百里香等多種香料，擁有淡淡的咖哩香氣與椰奶香，再搭配BBQ烤肉、大蝦，青花菜、番茄與莫札瑞拉起司等配料，大比薩850元、小比薩600元。

同樣列入常態菜單的「松露海鮮珍珠起司比薩」，以世界三大珍饈的「松露」及義大利牛肝菌菇巧妙融合，打造出香氣濃厚的秘製醬汁，搭配大尾鮮蝦、魷魚、帆立貝及蛤蜊等4種海鮮，再加上菠菜、蘑菇及珍珠莫札瑞拉起司，大比薩850元、小比薩600元。兩款比薩均適用外帶比薩買大送大、外送買大送小優惠。

必勝客日前所推出的「奢華加貝烏金鮑魚比薩」即將進入最後銷售階段，即日起凡訂購者，加價99元，就可享「和風章魚燒小比薩、Hot燒小拼盤、4吋巴斯克起司蛋糕（3選1）」，最高現省381元。透過PK雙饗卡APP訂購，還有機會抽到價值超過5,000元的「翠玉白菜法藍瓷椒鹽罐」、「輕質翠玉白菜數位相機」等故宮精品。

除了多款頂級奢華口味的比薩，必勝客同步推出全新「帕瑪森餅皮」，在鬆厚餅皮上撒滿帕瑪森起司，帶來濃濃的起司香氣。大比薩加價65元、小比薩加價35元、個人比薩加價20元，就能將餅皮升級為「帕瑪森餅皮」。

點購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，可享加價好禮3選1，並有機會抽中故宮精品。圖／必勝客提供
點購「奢華加貝烏金鮑魚比薩」，可享加價好禮3選1，並有機會抽中故宮精品。圖／必勝客提供
必勝客推出全新「帕瑪森餅皮」，加價20～65元即可升級。圖／必勝客提供
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起司 必勝客 海鮮

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