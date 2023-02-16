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全明星脫口秀「會演是英雄」台中開演倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
四星齊聚！全明星脫口秀「會演是英雄」下周末在台中開演。圖／聯合數位文創 提供
四星齊聚！全明星脫口秀「會演是英雄」下周末在台中開演。圖／聯合數位文創 提供

資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的全明星脫口秀「會演是英雄」去年首演好評爆棚，今年敲碗加碼演出就在下周前往台中，鼓勵去年沒有搶到票民眾把握機會購票入場。

黃金陣容是「會演是英雄」廣受好評的關鍵之一，除了唐從聖，還邀請曾國城、林美秀、鄭茵聲首度同台演出，集結電視、電影、網路的箇中翹楚，從不同的面向展現獨到的「表演訣竅」，當中穿插情境劇、互動演出，現場觀眾彷彿在看一檔更生動幽默的綜藝節目，幾乎每十秒就能笑一次的精采笑料。而「即興」更是脫口秀的精隨，完全展現四位演員的綜藝實力，除此之外，還事前透過徵選，邀請觀眾擔任第五位演員，將在下半場開放現場觀眾票選出最想看的劇本，由五位演員即興演出，可以說是驚喜連連的一場脫口秀。

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於二月廿五日在台中屯區藝文中心演出，最低優惠八六折，購票請上 udn售票網客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。

脫口秀 客服 文創

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