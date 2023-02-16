危險男人香！張孝全噴這款迷倒人 不分男女都能用　

即使已經身為人夫與人父，張孝全依舊有著無限魅力，他出席Jo Malone London在台北101開設旗艦店開幕，曝光原來自己都噴「絲柏與葡萄藤」，是款帶點木質調、清新舒服的味道，提到噴香水，張孝全也透露會選擇體溫較高的地方，譬如腋下，並對著空氣噴灑香水雨走向前一步，讓全身渲染著質感跟魅力的香氣。

剛剛過情人節，5月母親節腳步也快到了，張孝全在Jo Malone London的101店中，挑選代表和平的鴿子圖騰瓶子贈與母親，因為張孝全覺得送禮物不需要等到節日，只要家人喜歡就會不吝嗇贈與。

提到香味，他喜歡清新的香味，能彷彿置身大自然中，特別是散發翠綠溫暖的草本氣息、馥郁的木質香氣，讓心情都變得平靜，而他在家中的玄關也有擺放擴香，會讓人有一種回到家的香味記憶，所以每每聞到家中擴香類似的香氣，就會有著回到家中的溫馨感受。

英倫香氛品牌Jo Malone London首次以台灣復古精緻的在地元素旗艦店，座落於台北101盛大開幕，以台灣的海棠花紋玻璃、花磚來點綴復古台灣的在地特色，將交錯的純白窯瓷花磚與經典英倫黑色靈感打造設計。

旗艦店內也擴增顧客尊寵的品味服務空間，除了感受到嗅覺的優雅，在視覺藝術上更請到英國知名藝術家馬丁．湯普森(Mlartyn Thompson)所設計獨有的英式美學，整體空間不論吊燈和試香桌皆以曲弧形設計打造，運用光影穿透視覺效果和圓潤平滑設計，創造寬闊的空間體驗感，讓消費者得以在最舒服放鬆的狀態下盡情體驗試香。

因應深受台灣消費者喜愛的Everyday Moment禮贈美學，品牌透過101旗艦店改裝開幕慶，設計出更多樣的客製化贈禮服務，讓每位消費者無論是慶祝個人的重要時刻或貼心送禮需求，都能體驗最頂級的英倫贈禮美學。陶瓷香氛片 、彩色緞帶、專屬香水瓶刻字、個人化吊飾等 ，充滿寓意和心意的香氛禮物傳達各種時刻的美好祝福。