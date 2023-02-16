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危險男人香！張孝全噴這款迷倒人 不分男女都能用　

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供

即使已經身為人夫與人父，張孝全依舊有著無限魅力，他出席Jo Malone London在台北101開設旗艦店開幕，曝光原來自己都噴「絲柏與葡萄藤」，是款帶點木質調、清新舒服的味道，提到噴香水，張孝全也透露會選擇體溫較高的地方，譬如腋下，並對著空氣噴灑香水雨走向前一步，讓全身渲染著質感跟魅力的香氣。

剛剛過情人節，5月母親節腳步也快到了，張孝全在Jo Malone London的101店中，挑選代表和平的鴿子圖騰瓶子贈與母親，因為張孝全覺得送禮物不需要等到節日，只要家人喜歡就會不吝嗇贈與。

提到香味，他喜歡清新的香味，能彷彿置身大自然中，特別是散發翠綠溫暖的草本氣息、馥郁的木質香氣，讓心情都變得平靜，而他在家中的玄關也有擺放擴香，會讓人有一種回到家的香味記憶，所以每每聞到家中擴香類似的香氣，就會有著回到家中的溫馨感受。

英倫香氛品牌Jo Malone London首次以台灣復古精緻的在地元素旗艦店，座落於台北101盛大開幕，以台灣的海棠花紋玻璃、花磚來點綴復古台灣的在地特色，將交錯的純白窯瓷花磚與經典英倫黑色靈感打造設計。

旗艦店內也擴增顧客尊寵的品味服務空間，除了感受到嗅覺的優雅，在視覺藝術上更請到英國知名藝術家馬丁．湯普森(Mlartyn Thompson)所設計獨有的英式美學，整體空間不論吊燈和試香桌皆以曲弧形設計打造，運用光影穿透視覺效果和圓潤平滑設計，創造寬闊的空間體驗感，讓消費者得以在最舒服放鬆的狀態下盡情體驗試香。

因應深受台灣消費者喜愛的Everyday Moment禮贈美學，品牌透過101旗艦店改裝開幕慶，設計出更多樣的客製化贈禮服務，讓每位消費者無論是慶祝個人的重要時刻或貼心送禮需求，都能體驗最頂級的英倫贈禮美學。陶瓷香氛片 、彩色緞帶、專屬香水瓶刻字、個人化吊飾等 ，充滿寓意和心意的香氛禮物傳達各種時刻的美好祝福。

品牌更準備多種誠意滿滿的 101 旗艦店獨享活動，包括率先開啟「Everyday Moment」禮贈服務，搶先引進限量版沒藥與零陵香芳醇香氛系列，以及即日起至3月11日，品味師們更提供獨特彩色封蠟章禮盒包裝服務等，打造全台唯一頂級香氛探索、禮贈顧問空間。

Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水／100ml／7,800元。圖／Jo Malone London提供
張孝全出席Jo Malone London台北101旗艦店開幕活動。圖／Jo Malone London提供
張孝全出席Jo Malone London台北101旗艦店開幕活動。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
張孝全曝光自己最喜歡的香水。圖／Jo Malone London提供
張孝全曝光自己最喜歡的香水。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在台北101開設全新旗艦店。圖／Jo Malone London提供
2023年限量版Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇系列香水。圖／Jo Malone London提供
2023年限量版Jo Malone London沒藥與零陵香芳醇系列香水。圖／Jo Malone London提供

品牌 台北101

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