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日本百妖親臨華山 妖怪迷快來朝聖！

聯合新聞網／ 聯合數位文創
持實體票根或電子入場券憑證畫面，到全台大學眼鏡門市配鏡，還可免費升級濾藍光鏡片。圖／聯合數位文創 提供
持實體票根或電子入場券憑證畫面，到全台大學眼鏡門市配鏡，還可免費升級濾藍光鏡片。圖／聯合數位文創 提供

睽違10年，鬼太郎終於回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

大學眼鏡首度與聯合文創《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展異業合作，舉辦大學眼鏡獨享配鏡好康活動。
大學眼鏡首度與聯合文創《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展異業合作，舉辦大學眼鏡獨享配鏡好康活動。

《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展現正在華山熱鬧展出，大學眼鏡首度與該特展合作，大學眼鏡會員持app即可享購票85折優惠，逛完鬼太郎特展後，持實體票根或電子入場券憑證畫面，全台大學眼鏡門市配鏡還能享有配鏡優惠。逛完鬼太郎特展後，持實體票根或電子入場券憑證畫面，到全台大學眼鏡門市配鏡，還可免費升級濾藍光鏡片(價值1000元) 。

鬼太郎百妖當中最受歡迎的眼球老爹，本次更與大學眼鏡的可愛e寶一同現身【大學眼鏡x眼球老爹】濾鏡特效，這次要推薦五款，以古怪又驚悚眼球老爹與可愛e寶當作背景，可愛同框合影也是趣味十足，快來IG及FB下載限動濾鏡特效，一起跟風玩玩看，還有機會將眼球老爹帶回家唷(https://pse.is/4pbp8m)。

打開手機上的FB或IG限動相機，大學眼鏡實現眼球老爹與你同框樂趣，參加抽獎還有機會將眼球老爹帶回家。
打開手機上的FB或IG限動相機，大學眼鏡實現眼球老爹與你同框樂趣，參加抽獎還有機會將眼球老爹帶回家。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)

台大 日本 客服

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