日本百妖親臨華山 妖怪迷快來朝聖！

睽違10年，鬼太郎終於回來了！回顧2012年「鬼太郎的妖怪樂園」首度訪台，造成華山萬人空巷、排隊人潮綿延數百公尺，台北、台中兩場共締造45萬觀展人潮。2022年適逢鬼太郎作者，人稱日本妖怪博士水木茂老師誕生100周年，鬼太郎將再次進行海外巡展，亞洲首站即選擇重返台灣華山與大家見面！

大學眼鏡首度與聯合文創《ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語》特展異業合作，舉辦大學眼鏡獨享配鏡好康活動。

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