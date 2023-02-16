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看光光！Bell & Ross推新款BR 05鏤空時計「金」耀眼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
BR 05 Skeleton Golden腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，23萬3,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 05 Skeleton Golden腕表，精鋼、40毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、防水100米，23萬3,000元。圖／Bell & Ross提供

甜美的金色總帶來豐收、歡樂的聯想。柏萊士（Bell & Ross）推出23年新款BR 05 Skeleton Golden腕表，以鏤空機芯搭配雙面藍寶石水晶玻璃，讓耀眼金色與精巧的瑞士機械機芯大方展現、內外明徹。

如何維持機芯運作的基礎功能、同時又能藉由減法展現穿透之美？已然成為BR 05 Skeleton系列的美學實驗。自2019年起，在精鋼表殼的基礎下，Bell & Ross已陸續推出BR 05藍色、綠色、Nighlum等四只鏤空設計，並在今年推出最新的BR 05 Skeleton Golden腕表。

方中帶圓、混合兩種不同幾何輪廓的BR 05系列，自飛行儀器的設計DNA原點而來，但變形為獨特且具高辨視度的存在。40毫米的緞面打磨精鋼表殼透過霧面、亮面的交錯打磨修飾，在每一次手腕上轉動之際，散發出明暗變化的光影視覺，而鏤空的BR-Cal.322自動上鍊機芯，則可透過雙面的藍寶石水晶玻璃，欣賞層層堆疊、配合、運作的機械之美。

於此同時，表款的時標、指針塗覆以White 10 Super-Luminova夜光物料，並將在低光源時散發綠色，提升閱讀時間的便利性。表款並將具有精鋼鍊帶與巧克力色橡膠表帶兩種配置，前者訂價23萬3,000元、後者則為21萬8,000元。

Bell & Ross推出BR 05系列的第五款鏤空時計，以金色成為表款的耀眼視覺。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross推出BR 05系列的第五款鏤空時計，以金色成為表款的耀眼視覺。圖／Bell & Ross提供
由於表款塗覆以White 10 Super-Luminova夜光物料，將可在低光源或夜間下清楚讀取時間。圖／Bell & Ross提供
由於表款塗覆以White 10 Super-Luminova夜光物料，將可在低光源或夜間下清楚讀取時間。圖／Bell & Ross提供
如何維持機芯運作並展現穿透之美？已成為BR 05 Skeleton系列的美學實驗。圖／Bell & Ross提供
如何維持機芯運作並展現穿透之美？已成為BR 05 Skeleton系列的美學實驗。圖／Bell & Ross提供

腕表

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