看光光！Bell & Ross推新款BR 05鏤空時計「金」耀眼

甜美的金色總帶來豐收、歡樂的聯想。柏萊士（Bell & Ross）推出23年新款BR 05 Skeleton Golden腕表，以鏤空機芯搭配雙面藍寶石水晶玻璃，讓耀眼金色與精巧的瑞士機械機芯大方展現、內外明徹。

如何維持機芯運作的基礎功能、同時又能藉由減法展現穿透之美？已然成為BR 05 Skeleton系列的美學實驗。自2019年起，在精鋼表殼的基礎下，Bell & Ross已陸續推出BR 05藍色、綠色、Nighlum等四只鏤空設計，並在今年推出最新的BR 05 Skeleton Golden腕表。

方中帶圓、混合兩種不同幾何輪廓的BR 05系列，自飛行儀器的設計DNA原點而來，但變形為獨特且具高辨視度的存在。40毫米的緞面打磨精鋼表殼透過霧面、亮面的交錯打磨修飾，在每一次手腕上轉動之際，散發出明暗變化的光影視覺，而鏤空的BR-Cal.322自動上鍊機芯，則可透過雙面的藍寶石水晶玻璃，欣賞層層堆疊、配合、運作的機械之美。