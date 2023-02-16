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海生館微光漂流光影互動展 如吊鐘般優雅枝足水母最吸睛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館展出猶如吊鐘般優雅美麗的枝足水母，擁有高人氣。圖／海生館提供
屏東海生館展出猶如吊鐘般優雅美麗的枝足水母，擁有高人氣。圖／海生館提供

海洋孕育難以計數的生命，浮游生物默默扮演著維持海洋生態循環的重要角色，因小到肉眼難以看見，難被注意牠們的存在，屏東海生館今年推出以浮游生物為主題的「微光漂流」光影互動展，透過與行動顯微鏡合作，讓外界看見微小生物的真實美麗樣貌，另實體展出水母碟狀體、廣泛用在水產養殖飼料的豐年蝦，猶如吊鐘般優雅的枝足水母最吸睛。

海生館經營團隊海景公司企業部經理毛智瑋說，主要分布在北大西洋、北海、地中海一帶的枝足水母，最大直徑可達7毫米左右，如吊鐘般優雅的美麗外型， 擁有超高人氣，一般會有8-10條的觸手，每條觸手的基部都有一個眼點，這些眼點可以探測水中的光源和化學痕跡，同時幫助在空間上定位。

他說，枝足水母的觸手有一個細長、加厚的尾部，並有分枝，長的主枝長出幾根短的觸手，作為黏附器官，末端呈球形腫脹，這是牠們捕食時用的秘密武器，靜靜待在水裡看似溫文儒雅，其實是枝足水母的狩獵手法「守株待兔」，牠們擅於等待，大多會棲息在海藻、帶狀珊瑚和岩石上，接著將觸手快速伸出，等待獵物自投羅網。

他說，「微光漂流」實體生物展至2月28日，想要近距離觀察海洋微小生物，要把握機會；秉持著寓教於樂的海生館，藉由各種體驗活動拉近民眾與海洋的距離，讓人學習與海洋和平共存，透過不同主題的展示，將海洋美麗身影傳遞到每個人心中，享受與海洋共處的療癒時光。

屏東海生館展出猶如吊鐘般優雅美麗的枝足水母，擁有高人氣。圖／海生館提供
屏東海生館展出猶如吊鐘般優雅美麗的枝足水母，擁有高人氣。圖／海生館提供
屏東海生館今年推出以浮游生物為主題的「微光漂流」光影互動展，透過與行動顯微鏡合作，讓外界看見微小生物的真實美麗樣貌。圖／海生館提供
屏東海生館今年推出以浮游生物為主題的「微光漂流」光影互動展，透過與行動顯微鏡合作，讓外界看見微小生物的真實美麗樣貌。圖／海生館提供

水母 飼料 屏東

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