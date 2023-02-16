台灣首位藝術鑑價師柯人鳳 期待推動本土鑑價師制度

中華民國畫廊協會今年邁入30周年，昨舉辦「傳承開今」新書發表會，並發布「藝術品鑑定鑑價作業準則」，象徵台灣藝術鑑價的起步。台灣首位取得國際認證的藝術鑑價師、台灣藝術產經研究室執行長柯人鳳指出，藝術要成為產業，藝品鑑價制度的建立非常重要；而藝術家的藝術價值也必須透過鑑價，才能成為財務報表可以反映的資產價值，也才能結合市場。「藝術家要成為國家的文化財，不只是靠文化補助，還必須靠藝術資產的管理和規劃。」她認為，成熟的藝術鑑價制度是第一步。

柯人鳳2017年取得美國 ISA 鑑價師的證照，是台灣首位也是唯一一位取得國際藝術鑑價資格的鑑價師。她表示， ISA鑑價師可透過函授取得，但每兩年必須考試一次，確認是否掌握最新的鑑價知識。目前鑑價師制度在亞洲還只是起步階段，即使是香港，也只有有四位鑑價師。而鑑價師學有專精，柯人鳳取得的是近現代美術的鑑價資格。

柯人鳳取得鑑價師資格後，台灣藝術產經研究室也開始提供符合國際標準的藝術品鑑價服務，其鑑價報告符合國際認定的專業鑑價實務統一準則(USPAP)和中華民國財政部規範。柯人鳳透露，目前台灣藝術產經研究室提供的藝品鑑價服務「供不應求」，顧客包括法院、私人和公司購藏、保險和金融專業人士、律師事務所、政府機構等。

以慈善捐贈為例，進行藝術品、古董和其他藝術品的慈善捐贈時，鑑價師可提供國稅局與贊助人以公平市場價值進行資產評估的合格鑑價報告。而遇到所謂的3D（離婚、死亡和破產 death, divorce，Debt），鑑價師也可提供遺產稅、贈予稅和資產分配鑑價服務。

台灣藝術產經研究室也完成並公告「中華民國畫廊協會藝術品鑑定鑑價作業準則」，為視覺藝術產業建立一大里程碑。鑑定準則由科學檢測、資產評價和鑑定作業三大領域組成，並完成「鑑定鑑價人員培育機制建議書 」。柯人鳳表示，下一步希望推動台灣本土的鑑價師制度，健全整體藝術生態。