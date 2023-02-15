在家吃早餐就靠它！全聯READ BREAD全品項8.8折起 麗克特8款早餐神器換購價3折起

一日之計在於晨，想要開啟一天的活力就靠好好吃頓早餐！全聯提倡在家做早餐，營養滿點又省荷包，於2月17日至3月16日推出閱讀麵包READ BREAD全品項8.8折起，同步推出日系品牌麗克特早餐個人家電換購活動，共有8款商品，網羅氣炸烤箱、三明治機、咖啡機、手沖壺等，只要消費生鮮商品單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起即可加價購，料理神器在手，讓在家做早餐輕鬆又簡單。

閱讀麵包READ BREAD品牌包含吐司、餐包與堡體類共有超過40款商品，單靠「READ BREAD白吐司」1年就可達千萬業績，「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，同時擁有動物福利標章認證及潔淨標章，訴求成分簡化無8大添加物，也是人氣商品。另外，銅板價3入41元經濟實惠的美式漢堡，同時是點心也可當早餐的朝食鬆餅，以及持續大受好評的新英格蘭堡，都讓早餐更添變化。

全聯也限時推出生鮮食材合購優惠，包括澳洲穀飼牛肉漢堡排、國產去骨雞腿排、鮭魚漢堡排、龍蝦沙拉、冷燻鮭魚切片等，搭配麵包都能瞬間變得更美味。活動期間也推出購買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，並加購麵包/吐司任1件即可現折5元；生活誌在家吃早餐主題指定品，包括起司、麥片、果醬、罐頭等，更享購買任2件贈比得兔印花1枚。