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在家吃早餐就靠它！全聯READ BREAD全品項8.8折起 麗克特8款早餐神器換購價3折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Plaid厚燒格子三明治機，3生鮮積分/500福利點+890元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供
Plaid厚燒格子三明治機，3生鮮積分/500福利點+890元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供

一日之計在於晨，想要開啟一天的活力就靠好好吃頓早餐！全聯提倡在家做早餐，營養滿點又省荷包，於2月17日至3月16日推出閱讀麵包READ BREAD全品項8.8折起，同步推出日系品牌麗克特早餐個人家電換購活動，共有8款商品，網羅氣炸烤箱、三明治機、咖啡機、手沖壺等，只要消費生鮮商品單筆每滿100元獲1積分，滿3積分或扣200福利點起即可加價購，料理神器在手，讓在家做早餐輕鬆又簡單。

閱讀麵包READ BREAD品牌包含吐司、餐包與堡體類共有超過40款商品，單靠「READ BREAD白吐司」1年就可達千萬業績，「READ BREAD小農鮮奶吐司」原料使用花蓮吉蒸牧場鮮乳，同時擁有動物福利標章認證及潔淨標章，訴求成分簡化無8大添加物，也是人氣商品。另外，銅板價3入41元經濟實惠的美式漢堡，同時是點心也可當早餐的朝食鬆餅，以及持續大受好評的新英格蘭堡，都讓早餐更添變化。

全聯也限時推出生鮮食材合購優惠，包括澳洲穀飼牛肉漢堡排、國產去骨雞腿排、鮭魚漢堡排、龍蝦沙拉、冷燻鮭魚切片等，搭配麵包都能瞬間變得更美味。活動期間也推出購買冷藏鮮乳/牛乳/調味乳任1件，並加購麵包/吐司任1件即可現折5元；生活誌在家吃早餐主題指定品，包括起司、麥片、果醬、罐頭等，更享購買任2件贈比得兔印花1枚。

而搭配在家做早餐提案，全聯自2月17日至4月20日，推出為期9週的「日系早餐個電點換購」，共有8款精緻實用的廚電用品，包括氣炸烤箱、厚燒格子三明治機、萬用調理機、奶茶機、單杯咖啡機、磨豆機、自動研磨悶蒸咖啡機、電子溫控手沖壺，皆主打個人份量、方便快速料理，且只要扣200福利點起或滿3生鮮積分起，加價890～3,990元就可獲得，換算市價折扣最低只要3折起。另可直接扣36,000福利點免費換「氣炸烤箱」、或22,000福利點免費換「自動研磨悶蒸咖啡機」，各款商品數量有限，要換要趕快把握機會。

FIKA自動研磨悶蒸咖啡機，5生鮮積分/800福利點+2,390元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供
FIKA自動研磨悶蒸咖啡機，5生鮮積分/800福利點+2,390元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供
2月17日至3月16日推出閱讀麵包READ BREAD全品項8.8折起。圖／全聯福利中心提供
2月17日至3月16日推出閱讀麵包READ BREAD全品項8.8折起。圖／全聯福利中心提供
Milk Tea奶茶機，3生鮮積分/500福利點+1,390元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供
Milk Tea奶茶機，3生鮮積分/500福利點+1,390元，首批限量1,000件。圖／全聯福利中心提供
Air Oven Toaster氣炸烤箱，5生鮮積分/800福利點+3,990元，首批限量900件，或以36,000福利點+0元換購，限量100件。圖／全聯福利中心提供
Air Oven Toaster氣炸烤箱，5生鮮積分/800福利點+3,990元，首批限量900件，或以36,000福利點+0元換購，限量100件。圖／全聯福利中心提供

早餐 咖啡 麵包

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