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國宴主廚李錦培坐鎮 台中李方艾美中餐廳成饕客新選擇

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市李方艾美酒店樂美中餐廳開張，聘請曾服務過陳水扁、馬英九和蔡英文三任總統、有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培坐鎮。記者黃寅／攝影
台中市李方艾美酒店樂美中餐廳開張，聘請曾服務過陳水扁、馬英九和蔡英文三任總統、有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培坐鎮。記者黃寅／攝影

疫情過後，台中市李方艾美酒店樂美中餐廳最近趁勢開張，並聘請到曾服務過陳水扁、馬英九和蔡英文三任總統、有10年國宴經驗的香港籍主廚李錦培坐鎮，主打高級粵菜料理為，讓饕客又有了新選擇。

李錦培曾在力霸、金典等飯店服務，2007至2017年期間曾為3任總統每年至少掌廚2次，在台北賓館招待外賓。另像是外交部、立法院的宴會也服務過多次，屬於台灣少數國宴等級廚師。

雖然是高檔料理，但樂美中餐廳3月1日起推出午間精選招牌菜色的個人獨享套餐，每份800元起，加1成服務費。另為慶祝開幕，自即日起至3月31日消費每滿2千元就送主廚招牌菜避風塘鮑魚一份，它選用100克活南非大鮑魚，酥炸後搭配避風塘蒜酥，是李錦培的拿手菜。

樂美中餐廳本月1日起營運，有7間包廂及小吃區的4至6人桌席，總計210席座位，走入餐廳區域映入眼簾的是中式仿宮廷古典風，黑紅金的配色創造出低調中式奢華風。

李方艾美酒店說，李錦培融合廣東各大菜系，以拿手的順德菜系煲湯為底，畫龍點睛讓各式菜餚滋味更加絕妙。像是招牌手打魚腐煲，李錦培將綾魚漿調味後手工摔打出黏性，再放入鍋中油炸，白嫩光滑的魚腐再加入以台灣鱸魚、老母雞、溫體黑毛豬後腿肉4小時熬製而成的雞白湯煨煮，入口即化。

另外西施龍蝦泡飯也是不可錯過的功夫菜，他選用一斤以上活波士頓龍蝦、大沙公、白蝦、蛤蠣、西芹、紅蘿蔔等調味蔬菜熬煮4小時，金黃色的龍蝦高湯入口滿滿海味；泡飯選用帶有芋頭香氣的泰國香米，一半入鍋，並加入北海道生食級干貝、大白蝦與鮮蚵等與龍蝦高湯一同煨煮，另一半米飯高溫油炸至酥脆，上桌後加入滾燙砂鍋中，傾下瞬間翻騰的高湯與香氣瀰漫整個空間。

還有，視覺、味覺一次滿足的粵式片皮鴨也是經典菜色之一，李錦培嚴選75天以上養成，3.5公斤的櫻桃鴨，經過48小時秘製香料醃漬，12小時風乾；烘烤上色後再經過粵式烤鴨最重要的「搶皮」工序，將滾燙熱油淋到鴨皮上讓表皮澎起更加酥脆，一隻完美的粵式烤鴨才算完成。

西施龍蝦泡飯也是李錦培不可錯過的功夫菜。記者黃寅／攝影
西施龍蝦泡飯也是李錦培不可錯過的功夫菜。記者黃寅／攝影
粵式片皮鴨是李錦培領軍團隊的經典菜色之一。記者黃寅／攝影
粵式片皮鴨是李錦培領軍團隊的經典菜色之一。記者黃寅／攝影
國宴主廚李錦培融合廣東各大菜系，以拿手的順德菜系煲湯為底，畫龍點睛讓各式菜餚滋味更加絕妙。記者黃寅／攝影
國宴主廚李錦培融合廣東各大菜系，以拿手的順德菜系煲湯為底，畫龍點睛讓各式菜餚滋味更加絕妙。記者黃寅／攝影

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